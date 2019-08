Beim Aufstieg zum Sonntagshorn in der Nähe von Ruhpolding ließ eine Münchnerin ihren Ehemann zurückfallen. Nachdem sie ihn aus den Augen verloren hatte, glaubte sie an einen Absturz und setzte einen Notruf ab.

Ruhpolding - Das Münchner Ehepaar war gemeinsam von Melleck aus über den Steinbachgraben in Richtung Rosskar und Sonntagshorn aufgestiegen. Die Frau war flotter unterwegs und lief voraus - kam dann aber auf halber Strecke vom Weg ab. Daraufhin begann sie ihren Mann, der nicht nachgekommen war, zu suchen. Das berichtet das Bayerische Rote Kreuz (BRK).

Als sie ihn nicht finden konnte, glaubte die Frau offenbar, ihr Partner sei abgestürzt. Deshalb setzte sie gegen 12.30 Uhr einen Notruf ab. Zehn Einsatzkräfte der Bergwachten Bad Reichenhall und Teisendorf-Anger, die Besatzung des Münchner Polizeihubschraubers „Edelweiß 8“ und eine österreichische Polizeistreife suchten nach dem vermeintlich Vermissten.

Sonntagshorn bei Ruhpolding: Münchner Ehepaar verliert sich auf Bergtour - Notruf der Frau sorgt für Großeinsatz

Im Bericht heißt es weiter: Schließlich entdeckte die Besatzung des Helis den Mann kurz nach 14 Uhr in rund 1.000 Metern Höhe beim Abstieg auf dem Weg. Eine der Suchmannschaften war rasch vor Ort und stellte fest, dass der 65-Jährige völlig unverletzt war. Die Bergwacht begleitete ihn ins Tal.

Den Rettern war nun klar, dass sich die beiden lediglich beim Abstieg verfehlt hatten. Denn die Frau war abseits des Wegs gelaufen, während ihr Mann auf der normalen Route geblieben war. Ein Kontakt via Handy war in den tief eingeschnittenen Tälern nicht möglich. Da ein großer Teil des Suchgebiets in der Grenz-Region bereits im Salzburger Pinzgau liegt, ließ der Einsatzleiter auch die Bergrettung Unken nachalarmieren, die aber dann nicht mehr ausrücken musste.

Eine Dramatische Rettung gab es am Freitag am Pidinger Klettersteig: Drei junge Bergsteiger hatten sich versehentlich in eine steile Rinne verstiegen. Einer der Kletterer drohte abzustürzen.

Einen denkwürdigen Einsatz gab es unlängst am Watzmann: Eine 22-jährige Urlauberin aus Brandenburg stürzte 50 Meter in die Tiefe und überlebte. Die Rettung schrieb ein Stück Bergwacht-Geschichte. Nur noch tot geborgen werden konnte dagegen ein 44-Jähriger, der beim Aufstieg zu Purtschellerhaus am Hohen Göll bewusstlos zusammengebrochen war.

