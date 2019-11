Toter Mann in Bachlauf entdeckt, nun steht seine Identität fest - wichtige Frage bleibt offen

In einem Bachlauf ist ein Spaziergänger auf die Leiche eines Mannes gestoßen. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Update 26. November, 7.55 Uhr: Inzwischen steht die Identität des Toten fest. Wie der Kreisbote berichtet, handelt es sich um einen 59-jährigen Mann aus der Gemeinde Ofterschwang.

Wie er zu Tode kam, ist weiterhin unklar. Aufschluss soll die Obduktion der Leiche ergeben; sie soll Mitte der Woche erfolgen, wie der Kreisbote weiter berichtet.

Sonthofen - In einem Bach in Sonthofen (Landkreises Oberallgäu) ist am Sonntag ein Toter gefunden worden. Ein Spaziergänger habe ihn in dem 20 Zentimeter tiefen Bachlauf liegend entdeck. Das teilte die Polizei mit. Die Todesursache ist noch unklar.

Zunächst könne man weder von einem natürlichen Tod ausgehen noch von einem Fremdverschulden, so der Sprecher. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um einen Mann im Alter von 50 bis 60 Jahren. Die Kriminalpolizei in Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Identität des toten Mannes war noch unklar.

Der Fundort der Leiche liegt neben einer stark befahrenen Straße. Während des Einsatzes der Spurensicherung wurde ein Sichtschutz aufgebaut.

