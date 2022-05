Bayerische Spargel-Bauern enttäuscht: Kaum Nachfrage im Einzelhandel – wie wirkt sich das auf die Preise aus?

Von: Theresa Kuchler

Die Spargel-Bauern in Bayern verkaufen heuer deutlich weniger von ihrem edlen Gemüse als üblich. © Wolfgang Maria Weber/imago/Symbolbild

Bayerischer Spargel ist beliebt - normalerweise. Die Saison 2022 fällt für viele Bauern ernüchternd aus. Die geringe Nachfrage lässt die Preise sinken.

München - Der 24. Juni ist traditionell der Stichtag, an dem die Spargel-Saison endet. Gut zwei Monate lang wird das Gemüse bis dahin gestochen und verkauft, wobei es in der Regel auf eine hohe Nachfrage stößt. Schließlich ist Spargel bei den Deutschen beliebt. Für heuer müssen die bayerischen Spargel-Bauern allerdings eine ernüchternde Bilanz ziehen.

In Bayern dominieren drei Spargel-Regionen. Der Spargel aus dem oberbayerischen Schrobenhausen ist wohl am bekanntesten. Aber auch der Abensberger Spargel aus Niederbayern und fränkischer Spargel finden Jahr für Jahr deutschlandweit viele Abnehmer. Tatsächlich wird in Bayern kaum ein anderes Gemüse so viel angebaut wie die grünen und weißen Stangen: Mit rund 3000 Hektar nimmt Spargel sogar mehr Fläche ein als Zwiebeln oder Einlegegurken.

Spargel in Bayern: Kaum Nachfrage im Einzelhandel - Bauern enttäuscht

Trotz des Verkaufsschlagers zeigen sich die bayerischen Spargelbauern heuer enttäuscht: Insgesamt dürfte der Absatz von April und Mai 2022 gut 10 bis 15 Prozent hinter einem durchschnittlichen Jahr zurückliegen. Das berichtet hallo-muenchen.de und zitiert Claudia Westner, die Vorsitzende des Spargel-Eerzeugnisverbands Schrobenhausen.

Wenn ein Gemüse wenig Ertrag abwirft, liegt das meist an zu viel oder zu wenig Regen oder anderen Umwelteinflüssen, die die Ernte schädigen. Wie Westner sagt, sei der geringere Spargel-Verkauf aber nicht dem Wetter geschuldet. Es fehle schlichtweg an der Nachfrage, vor allem im Einzelhandel. Die Bauern können daher schlichtweg weniger für ihr Produkt verlangen.

Zurückhaltung beim Spargel-Kauf: Expertin hat eine plausible Erklärung

Für Miriam Adel, der Vorsitzenden des Spargel-Erzeugnisverbands Schrobenhausen, gibt es für die geringe Nachfrage eine plausible Erklärung: Weil die Lebenshaltungskosten überall gestiegen sind, seien die Leute sparsamer geworden. Die Menschen würden beim Einkauf auf den Spargel verzichten, der immerhin das teuerste einheimische Gemüse ist. Adel zufolge dürften die Bauern in Franken insgesamt zwischen 10 und 20 Prozent weniger Spargel verkauft haben als sonst. Das wirkt sich freilich auf die Preise aus.

Als die Spargel-Saison im März begann, kostete das Gemüse sogar noch mehr als 2021. Anfang des Jahres ging man wegen der Preissteigerungen durch den Ukraine-Krieg generell noch davon aus, dass auch die Preise für das edle Gemüse steigen. Die Spargel-Bauern zeigen sich dementsprechend optimistisch, dass 2022 ein verkaufsstarkes Jahr wird.

„Wir waren super vorbereitet, das Wetter günstig, die Helfer da“, sagte Adel hallo-muenchen.de. Doch dann sank die Nachfrage, und mit ihr die Preise - bis sie zwischenzeitlich unter dem Vorjahresniveau lagen. Gut für den Verbraucher, schlecht für die Betriebe.

Spargel-Verkauf in Bayern: Bauern zeigen sich enttäuscht

Enttäuscht über die diesjährige Saison ist man auch im niederbayerischen Abensberg im Landkreis Kelheim. „Das ist natürlich frustrierend, wenn man so ein gutes Produkt hat wie dieses Jahr, und es wird weniger gekauft“, sagte Petra Högl dem Bayerischen Rundfunk.

Sie ist die Vorsitzende der dortigen Erzeugergemeinschaft und legt offen, wie drastisch die Einbußen für die Bauern sind: Einige Betriebe haben ihr zufolge ganze 30 Prozent weniger Spargel verkauft als sonst. (kuc)

