SPD: Freistaat soll jedem Schüler ein Tablet zahlen

Nein, aber eine Frau, die täglich mit solchen zu tun hat. Und einen funktionierenden Verstand, der weiß, dass eine Hardwaregeneration höchstens drei Jahre hält. Alle drei Jahre neue Tablets für alle Schüler (grob geschätzt 1,2 bis 1,3 Millionen in Bayern), das sind, rechnen wir mal günstig 150 Euro das Stück, an die 200 Millionen nur dafür. Ich glaube, das Geld ist wahrlich besser angelegt, wenn man damit (beispielsweise) die Gebäude saniert. Wie ich überhaupt der Meinung bin, dass unser Schulsystem nicht an Geldmangel krankt. Wenn das so wäre, müssten die bayerischen Schüler bei PISA ziemlich weit unten stehen und die Berliner Schüler ganz weit oben. Wie wir alle wissen, verhält es sich umgekehrt. Unser Schulsystem krankt an viel zu vielen "pädagogischen" Fisimatenten, die es davon abhalten, soliden Unterricht zu erteilen.