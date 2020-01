Brand in Mehrfamilienhaus: Mann (35) stirbt - sieben Feuerwehrleute verletzt

Ein Mann (35) starb bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, ein Zeuge hatte zuvor Rauch bemerkt. Bei dem Einsatz wurden sieben Feuerwehrler verletzt.

Speichersdorf - Bei einem Zimmerbrand im Landkreis Bayreuth ist ein Mann gestorben. Mehrere Feuerwehrleute seien zudem verletzt worden, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Rund 150 Einsatzkräfte seien zu dem Haus in Speichersdorf angerückt, nachdem ein Zeuge gegen 14.45 Uhr bemerkt hatte, dass Rauch aus dem Mehrfamilienhaus austrat.

Der 35-jährige Mann sei beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits tot gewesen. Die weiteren Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Die Ursache für das Feuer ist aktuell noch unklar. Sieben Feuerwehrleute erlitten bei den Lösch- und Bergungsarbeiten Verletzungen. Es entstand wohl ein Sachschaden im Bereich eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Die Meldung der Polizei im Wortlaut

„Ein Todesopfer und mehrere verletzte Feuerwehrkräfte forderte ein Zimmerbrand im Ortsteil Kirchenlaibach am Montagnachmittag.

Gegen 14.45 Uhr bemerkte ein Zeuge die starke Rauchentwicklung aus dem Mehrfamilienhaus in der Kreuzstraße und setzte den Notruf ab. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren und die Polizei Bayreuth-Land eilten zum Brandort. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte den bereits leblosen 35-Jahre alten Bewohner. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Bei den Lösch- und Bergungsarbeiten erlitten sieben Feuerwehrkräfte Verletzungen. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Anwesen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im Bereich eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. Die Feuerwehren aus Speichersdorf, Bayreuth und Umgebung waren mit zirka 150 Einsatzkräften vor Ort.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen.“

