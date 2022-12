„Großartige Spende durch einen traurigen Anlass“: Tierheim freut sich über bewegenden Geldsegen

Von: Felix Herz

Eine Freude auch für die Vierbeiner des Kulmbacher Tierheims – die Spende gleicht einem finanziellen Segen. Trotz traurigem Hintergrund (Symbolbild). © blickwinkel / IMAGO

Auch Tierheime durchleben dieser Tage finanziell schwere Zeiten. Umso willkommener sind Geldspenden. In diesem Fall aber mit traurigem Hintergrund.

Kulmbach – Hohe Energiekosten, teurere Lebensmittel und weitere Folgen der Inflation – das Jahr 2022 klingt für viele Bürgerinnen und Bürger auch aus finanzieller Sicht eher bescheiden aus. Auch Tierheime sind von den hohen Belastungen betroffen, besonders wegen des energieintensiven Betriebs. Umso dringender sind sie auf Spenden angewiesen. Das Tierheim Kulmbach erhielt nun eine solche Spende – wenn auch mit einem traurigen Hintergrund.

Spende für das Tierheim Kulmbach – mit traurigem Anlass

Söder kündigte unlängst einen Rettungsschirm für Bayern an, vor wenigen Tagen verabschiedete auch die EU einen Gaspreisdeckel. Für kleinere Vereine und Organisationen kommt es aber auch auf direkte Spenden an. Daher rufen Tierheime wie das aus Kulmbach mit verschiedenen Aktionen zum Spenden auf, zum Beispiel via Facebook, oder sammeln Gelder in der Fußgängerzone.

Das Tierheim Kulmbach durfte sich nun aber auch auf anderem Wege über einen Geldsegen freuen – von der verstorbenen Marga Opel. Sie veranlasste ihre Hinterbliebenen, auf Blumen bei ihrer Beerdigung zu verzichten und das Geld stattdessen dem örtlichen Tierheim zukommen zu lassen.

Tierheim Kulmbach erhält Geldspende von verstorbener Marga Opel

Opels Ehemann sowie ihre zwei Töchter brachten das Geld vor wenigen Tagen persönlich zum Tierheim. „Eine für uns großartige Spende durch einen traurigen Anlass“, bedanken sich die Betreiber via Facebook bei Marga – und posteten dazu ein Foto mit den Überbringern. Insgesamt 1500 Euro waren übergeben worden, heißt es.

„Wir bedanken uns recht herzlich und wünschen den Angehörigen viel Kraft und alles Gute“, schreiben die Betreiber. Gegenüber infranken.de berichtet die Tierheimleiterin, dass das Geld in der finanziell extrem schwierigen Situation für Energie- und Tierarztkosten eingesetzt werde. (fhz)

