Spendenaktion: Bayerische Honoratioren sammeln für verschuldeten Ex-Generalkonservator

Von: Dirk Walter

Teilen

Egon Johannes Greipl © dpa/David-Wolfgang Ebener

München/Passau – Der ehemalige bayerische Kultusminister Hans Maier (CSU) hat eine ungewöhnliche Spendenaktin gestartet. Mit einer Anzeige, die vor einer Woche in unserer Zeitung erschienen ist, ruft der 90-Jährige dazu auf, zugunsten von Egon Johannes Greipl zu spenden.

Greipl war von 1999 bis 2013 Generalkonservator und damit oberste Denkmalschützer des Freistaats. Er soll 450 000 Euro Schadenersatz an den Freistaat Bayern zahlen. Obwohl die Summe gegenüber der ursprünglichen Forderung, die sich auf rund 900 000 Euro belief, schon reduziert worden ist, könne er den Betrag nie und nimmer aufbringen, wie seine Unterstüzer sagen. Zu ihnen gehören Honoratioren, die zum Teil früher selbst hohe Ämter im Staatsdienst inne hatten: unter anderem Florian Besold, Präsident des Verfassungsvereins Bayerische Einigung, Ex-Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch und der ehemalige Generaldirektor der bayerischen Archive, Prof. Hermann Rumschöttel.

Umstrittene Werkverträge

In Greipls Amtszeit war der „Bayern Viewer“ entstanden – jedes Denkmal in Bayern lässt sich im Internet anklicken, es gibt Fotos und Erläuterungen. Diese einzigartige Datenbank war in einer Zeit entstanden, da der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) im Kulturbereich den Rotstift ansetzte. Greipl behalf sich, indem er Mitarbeiter über Werkverträge anstellte und das auch noch mehrmals. Sogenannte Kettenverträge sind aber unwirksam. 2019 wurde Greipl nach der Anzeige eines Mitarbeiters vom Bayerischen Verwaltungsgericht zu einer Schadenersatz-Zahlung verurteilt, die sich zunächst auf 730 000 Euro belief, durch Zins und Zinseszins jedoch auf rund 900 000 Euro anwuchs. Seitdem kämpft Greipl, nach einem Schlaganfall gehandicapt, gegen den finanziellen Ruin.

„Ich kenne und schätze Herrn Greipl seit langem“, sagt Hans Maier unserer Zeitung. Er sei ein kompetenter Wissenschaftler und habe in der Landesdenkmalpflege Einzigartiges geleistet. „Ich habe seine Arbeit immer begleitet und finde es ungerecht, um nicht zu sagen schäbig, wie er in letzter Zeit behandelt wurde.“ Das habe er auch in einem Brief an Finanzminister Albert Füracker (CSU) betont. Ähnlich sieht es Florian Besold: Greipl sei „ein wunderbarer Dickkopf“, der sich nicht persönlich bereichert habe. Der Passauer sei aber öfters angeeckt und auch kein CSUler – er saß für die ÖDP im Stadtrat. Juristisch gesehen sei der Fall zweifelhaft, sagt Besold, der als Rechtsanwalt tätig ist. Amtspersonen für die Folgen möglicherweise umstrittener Entscheidungen persönlich haftbar zu machen führe nur zu Duckmäusertum. Schon jetzt gebe es Politiker, die aus Angst vor Entscheidungen lieber alles durch Anwaltskanzleien absegnen ließen.

Die finanzielle Forderung bewertet Besold als „Existenzvernichtung“. Es sei zwar lobenswert, dass das Landesamt für Finanzen die geforderte Summe nach Verhandlungen reduziert habe. Das reiche jedoch nicht. Eine Petition im Landtag sei leider wirkungslos verpufft. Er hoffe, dass sich das noch weiter drücken lasse, auf 250 000 Euro vielleicht, dann könne der Fall „in Würde“ abgewickelt werden.

Wie viele Spenden schon eingegangen sind, konnte Greipl am Sonntag nicht sagen – er hat noch nicht nachgeschaut. „Wichtiger als die Summe der Spenden sind für mich die vielen Zeichen der Solidarität, die mit diesen Hilfen verbunden ist“, schreibt der 74-Jährige in einer E-Mail an den „Münchner Merkur“. Als Erster hat Hans Maier gespendet – die Summe möchte er nicht öffentlich nennen.