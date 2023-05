Per Haferlschuh & Bagger: Spezi-Suchtis zeigen in ihren Videos 200 Wege zum Flaschenöffnen

Von: Cornelia Schramm

Die Spezi-Suchtis Louis, Flo, Jojo, Moritz, Finn und Korbi mit Cola-Mix in der Hand. © Marcus Schlaf

Jojo, Louis, Flo, Finn, Korbi und Moritz nennen sich die Spezi-Suchtis. Auf Instagram posten die 13-jährigen Burschen aus dem Kreis Rosenheim Videos mit spektakulären Anleitungen zum Flaschenöffnen.

Spezi ist spitze, finden Jojo, Louis, Flo, Finn, Korbi und Moritz aus Feldkirchen-Westerham im Kreis Rosenheim. Ihre Liebe zum Cola-Mix geht sogar so weit, dass die 13-jährigen Burschen einen exklusiven Club gegründet haben: die Spezi-Suchtis. In ihrem Baumhaus, der Spezi-Hütte, stecken die Buben regelmäßig ihre Köpfe zusammen und tüfteln an ausgefallenen Methoden, wie sich die Kronkorken der Flaschen möglichst spektakulär öffnen lassen. Schon 142 verschiedene Varianten haben sie sich ausgedacht – und werden deshalb gerade zu Internet-Berühmtheiten.

Mal angenommen: Ich stehe nackt im Wald und will einen Spezi öffnen. Wie geht das?

Louis: Flaschenöffnen ist Physik. Man braucht einen harten Gegenstand, den Rest macht die Hebelwirkung. Im Wald würde ich einen kantigen Stein, einen Baumstamm oder Ast benutzen... Ach, es gibt zig Möglichkeiten! Nur trockenes Laub geht nicht.

Flo: Das ist kein Problem. Wenn man eine Flasche mit einem Schuhbandl aufkriegt, könnte man die ja sogar mit langen Haaren öffnen. (lacht)

Per Schnürsenkel, das klappt?

Flo: Man kann sie sogar mit Zahnseide aufmachen – also entweder mit der Dose oder eben mit dem Faden an sich.

Wie viele Arten des Flaschl-Öffnens habt Ihr ausprobiert?

Jojo: Auf unseren Instagram-Account „Spezi_suchtis“ haben wir schon 143 Videos geladen. Jedes zeigt eine andere Methode, wie man eine Flasche öffnen kann. Wir wollen den Leuten insgesamt 200 Wege zeigen, wie sie ihren Spezi aufmachen können.

Louis: Zum Beispiel per Aufplattler, Gulli-Deckel, Gabel, Dachrinne, Hackschnitzel, Radlhelm, Kirtahutsch, Papier, Bagger, Straßenschild, Kletterwand oder Gipfelkreuz…

Flo: Am schönsten ist es, wenn es richtig laut Plopp macht und der Deckel sehr hoch fliegt. Der Jojo schießt am besten, der Louis am schlechtesten. Aber wegen uns allen hat der Mond so viele Löcher. (lacht)

Gehen Euch die Ideen nicht schön langsam aus?

Jojo: Das erste Video haben wir am 22. Juli 2022 hochgeladen. Erst wollten wir nur 50 Wege zeigen. Dann hat es uns so Spaß gemacht, dass wir die 100 knacken wollten. Mittlerweile steuern wir die 200 an. Kann sein, dass wir irgendwann nicht mehr so kreativ sind – aber noch sind wir es!

Louis: Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, daher schaffen wir vielleicht sogar die 1000. Gerade ist der Moritz bissl inaktiv, weil er lernen muss. Aber sobald er wieder öfter kann, könnten wir jedes einzelne Teil seines Radls für ein Video benutzen.

Ist Euer Club-Name Spezi-Suchtis denn Programm?

Jojo: Logisch! Mein Papa hat mal gewettet, dass ich es keine Woche ohne Spezi aushalte – am dritten Tag habe ich aufgegeben. (lacht)

Aber Spezi enthält doch viel Zucker und ist ungesund, oder?

Jojo: Deswegen darf ich pro Tag nur einen trinken, außer zu besonderen Anlässen wie Maibaumaufstellen, Festen oder wenn Besuch kommt – so wie heute!

Flo: Wir dürfen eigentlich alle nur einen am Tag trinken und bezahlen ihn meist vom Taschengeld. Also ist es Schmarrn, wenn Lehrer denken, wir sind so hibbelig, weil wir zu viel Spezi trinken. Nur Korbis Mama sagt, dass auch zwei am Tag noch okay sind.

Ihr habt ja oft wilde Ideen. Einmal habt Ihr eine Flasche mit einem Rasenmäher geöffnet. Gab’s schon mal Verletzte?

Jojo: Mei, a bisserl geblutet hat jeder mal, weil man sich wo aufgeschürft hat. Beim Öffnen habe ich mich aber weniger oft verletzt als beim Scherbenaufheben. Es passieren immer mal wieder Pannen, vor allem dem Louis.

Flo: Einmal habe ich den Finger in einen abgebrochenen Flaschenhals gesteckt und mich geschnitten. Ansonsten hat mir meine Mama verboten, Flaschen mit den Augen oder Zähnen zu öffnen. Sonst sind die Spezi-Suchtis für mich gestorben. Bei allen Videodrehs mit Maschinen, also zum Beispiel bei Bagger oder Rasenmäher, war übrigens auch ein Erwachsener dabei.

Louis: Meine Mama hat mir nur das Fluchen verboten.

Die pfiffigsten Tricks der Spezi-Suchtis Korbi, Moritz und Finn kennen die besten Öffnungsmethoden in der Geschichte der Spezi-Suchtis – nur über die Platzierungen sind die Buben sich uneinig. Ein Satz Spielkarten hat allen als Öffner imponiert. Auch das „Straßenschild ohne Schild“ bleibt als Trick unvergessen – „da ist der Deckel schön hoch geflogen“, sagt Finn. „Es muss nicht immer spektakulär sein, aber die Fans sollen sehen, dass wir uns für jedes Video was Neues ausdenken.“ Als Gäste der Brauerei Flötzinger eine Messlatte für den Videodreh verwenden zu dürfen, war für Moritz das Highlight. „Wir haben auch mal auf Ironie gesetzt und einen Flötzinger Cola-Mix mit einer Dose Paulaner-Spezi aufgemacht“, erklärt Finn.

Finn macht eine Flasche Cola Mix am Straßenschilf auf. Flo schultert seinen Spezi-Sucht-Spezl. © Marcus Schlaf

Werdet Ihr vorsichtiger?

Louis: Vorsichtiger nicht unbedingt, aber unsere Videos werden professioneller. Wir versuchen immer noch, das Video im ersten Versuch zu drehen, achten aber mehr auf Bild- und Tonqualität.

Jojo: Früher standen schon mal Mülltonnen im Hintergrund rum. Jetzt bemühen wir uns, immer neue Drehorte zu finden. Wenn man heute die alten mit den neuen Videos vergleicht, merkt man, dass wir im Öffnen und im Videodrehen besser geworden sind.

Flo: An dieser Stelle müssen wir auch unserem Kameramann, dem Stadler, danken. Er ist der Beste, obwohl er öfter mal Aufnahme- und Stoppknopf verwechselt – und uns dann eine Runde Spezi ausgeben muss. (lacht)

Ist „der Stadler“ im Club?

Jojo: Nein, wir sechs nehmen keine Mitglieder mehr auf. Mädchen schon gleich gar nicht. Wir haben uns im Juli 2022 auf dem Skaterplatz in Feldkirchen-Westerham gegründet, drehen seitdem die Videos und treffen uns bei neuen Ideen in unserer Spezi-Hütte, also in Finns Baumhaus.

Also ein exklusiver Club?

Flo: Ja. Zwei sind ausgetreten, weil sie keine Lust mehr auf die Videos hatten. Der Rest muss jetzt zusammenhalten und auch mal bei Streit miteinander auskommen. Auch, weil wir immer bekannter werden und uns immer mehr Leute auf Instagram folgen. Im Moment sind es über 95 000.

Gibt‘s denn auch mal Streit?

Jojo: Nein, wir drehen sofort und von jeder Idee ein Video. Auch, wenn wir dann mehrere an einem Nachmittag drehen müssen. Aber so haben wir auch Videos „auf Vorrat“, wenn es mal länger regnet und wir nicht raus können. Es ist ja wichtig, regelmäßig auf Instagram zu posten.

Flo: Wir organisieren Treffen über WhatsApp. Man dürfte auch alleine ein Video drehen, aber besser ist es zusammen. Zudem hat jeder seine Aufgaben: Finn hat Shirts und Aufkleber mit unserem Logo machen lassen. Bald gibt es auch Flaschenöffner. Wir anderen suchen Sponsoren. Bisher sponsern uns nur unsere Eltern.

Die Spezi-Suchtis sind Meister im Flaschenöffnen

Ihr seid ja einem Cola-Mix besonders treu, oder?

Jojo: Der Flötzinger aus Rosenheim ist der beste und ein regionales Produkt. Inzwischen haben wir von der Brauerei eine riesige Bayern-Fahne geschenkt bekommen – jetzt hängt die vor der Spezi-Hütte.

Flo: Unser Video Part 100 durften wir sogar in der Brauerei drehen. Die Flaschen haben wir mit einer Flötzinger-Messlatte geöffnet.

Louis: Wegen all der Fans auf Instagram hoffen wir jetzt auf ein gesponsertes Tragl im Monat.

Seid Ihr je an was gescheitert?

Jojo: An einer runden Kaugummi-Dose und einer Billardkugel. Manchmal muss man auch länger üben. Wie zum Beispiel bei unserem neuen Trick: Wir klappen einen Meterstab so auseinander, dass er fünf Zacken hat – und wollen so fünf Spezis zeitgleich öffnen.

Der neueste Streich der Spezi-Suchtis braucht etwas Übung: Ein Meterstab wird zu einem Stern mit fünf Zacken ausgeklappt – so wollen die Burschen bald fünf Flaschen gleichzeitig öffnen können. © Marcus Schlaf

Ihr werdet immer bekannter im Internet. Was sagen die Fans?

Louis: Fans aus dem Ausland fragen in den Kommentaren unter unseren Videos auf Englisch, welche Kostüme wir tragen. (lacht)

Jojo: A Lederhosn hoid! (lacht)

Flo: Im McDonald’s in Holzkirchen haben uns letztens Leute gefragt, ob wir die Spezi-Suchtis sind – und wollten ein Foto mit uns machen. Das war schon toll! Ansonsten kommentieren wohl am meisten, dass wir die Flaschendeckel nach dem Plopp auch wieder aufheben sollen.

Und, hebt Ihr die Kronkorken auch wieder auf?

Jojo: Ja, wir versuchen es...

Flo: ... wenn er nicht grad bis zum Mond fliegt. (lacht)

Das Interview führte Cornelia Schramm (sco).