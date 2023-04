„Spezielles Schmuggelversteck“ in Mercedes: Schleierfahnder finden 1,2 Kilo Kokain bei jungen Frauen

Von: Tanja Kipke

In einem schwarzen Mercedes CLA entdeckte die Polizei 1,2 Kilo Kokain. (Merkur.de-Montage) © Joern Pollex/dpa/Imago/Wirestock (Symbolbild)

Drogenfund bei der Grenzpolizeiinspektion Raubling: Durch einen guten Riecher der Beamten konnten 1,2 Kilo Kokain bei zwei jungen Frauen sichergestellt werden.

Bad Feilnbach – „Die Schleierfahnder lagen mit ihren geschulten Augen genau richtig“, teilt die Polizei in Oberbayern am Freitag (21. April) mit. Die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Raubling kontrollierten am Mittwoch einen Mercedes auf der A8 in der Nähe von Bad Feilnbach (Landkreis Rosenheim). Bei der Durchsuchung des schwarzen Mercedes CLA mit belgischer Zulassung kamen die Drogen ans Licht.

1,2 Kilo Kokain in „speziellem Schmuggelversteck“: 21-Jährige in Untersuchungshaft

Die Beamten entdeckten in einem „speziellen Schmuggelversteck verbaut knapp 1,2 Kilogramm Kokain“. Sie stellten die Drogen sicher. Eine 21-jährige Belgierin fuhr den Wagen, auf dem Beifahrersitz befand sich eine gleichaltrige Begleitung. Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein stellte aufgrund des Sachverhalts Haftanträge gegen beide Tatverdächtige.

Die jungen Frauen wurden daraufhin am Donnerstagnachmittag (20. April) dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Traunstein vorgeführt. Dieser habe laut Polizei Haftbefehle gegen die beiden Frauen erlassen. Anschließend wurden die beiden Frauen in Justizvollzugsanstalten eingeliefert und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. (tkip)

