Im Streit um Maskenpflicht: Biker greifen Busfahrer an - „Habe sowas noch nicht erlebt“

Weil sie sich nicht an die Maskenpflicht hielten, gingen mehrere Biker auf einen Busfahrer los. Dieser konnte gerade noch fliehen. Die Polizei ermittelt jetzt.

Im Bayerischen Wald griffen mehrere Männer einen Busfahrer an.

Anschließend beschädigten sie auch den Bus selbst.

Der Fahrer erlitt Verletzungen an Kopf und Rücken.

Spiegelau - Diesen Dienst wird ein Busfahrer (52) aus dem Bayerischen Wald nicht so schnell vergessen. Als er eine Gruppe von Motorradfahrern in seinem Bus auf die Maskenpflicht hinwies, geriet die Situation außer Kontrolle. Mehrere Biker gingen erst auf den Mann und dann auf den Bus los. Dieser konnte flüchten und die Polizei verständigen.

Angriff auf Busfahrer: Biker hielt sich Brotzeittüte vor den Mund

Es war gegen 18 Uhr am Sonntagabend, als an der Haltestelle Racheldiensthütte in der Nähe von Spiegelau (Landkreis Freyung-Grafenau) 14 Männer eines Motorradvereins in einen Bus einsteigen wollten, berichtet die Passauer Neue Presse. Einer der Männer hielt sich jedoch nur eine Brotzeittüte als Mund-Nasen-Schutz vors Gesicht. Der Busfahrer daraufhin zu ihm: „So nicht. Es ist Maskenpflicht. Schluss, fertig.“ Ein Vereinskollege konnte ihm daraufhin mit einer Maske zum Schutz vor Corona* aushelfen.

Einigen der anderen Bikern gefiel das resolute Vorgehen des Busfahrers wohl nicht und sie rissen sich laut Polizeiangaben demonstrativ ihre Masken vom Gesicht. Als Konsequenz weigerte sich dieser die Gruppe mitzunehmen. Die Vereinsmitglieder begannen daraufhin, den 52-Jährigen zu beleidigen. Sie seien dann aber dennoch durch die hintere Tür ins Freie gegangen, so der Fahrer. Er stand zu diesem Zeitpunkt mit dem Rücken zur offenen Vordertür. „Dann hat mich einer rückwärts aus der Tür gezogen.“

Angriff auf Busfahrer: Biker beschädigen den Bus und verletzten den 52-Jährigen

Irgendwie hatte es der Busfahrer dann doch wieder auf die Knie und in den Bus geschafft. „Dann hat mich einer noch mal erwischt und ich bin an die Eisenstange der Tür geknallt.“ Durch den Angriff erlitt der 52-Jährige Verletzungen am Kopf sowie am Rücken und zog sich einige blaue Flecken zu.

Als er es erneut in den Bus schaffte, gelang es ihm, die Türen zu schließen. Doch die Tortur war noch nicht ausgestanden. Einer der Motorradfahrer griff durch das offene Fahrerfenster und „erwischte mich an der Kapuze meines Sweatshirts“. Dann habe er nur noch Gas gegeben, erzählt der Busfahrer einen Tag später. Für die Biker war die Sache aber immer noch nicht ausgestanden. Sie warfen mit Rucksäcken und schlugen mit Stöcken auf den Bus ein. Dabei wurde dieser beschädigt. Wie hoch die Schadenssumme ist, ist noch nicht bekannt.

Wenig später konnte der 52-Jährige dann die Polizei informieren. Die suchten nach den Vereinsmitgliedern, doch viele von ihnen hatten sich mittlerweile aus dem Staub gemacht. Zwei Personen konnten dennoch geschnappt werden, berichtet die Polizei. Sie sollen „teils erheblich alkoholisiert“ gewesen sein. Die restlichen Rowdys wollen die Beamten nun über den Verein ermitteln. Es laufen jetzt auch Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Der Busfahrer - der seit 1992 den Beruf ausübt, sagte im Nachgang: „Ich war quer durch alle Länder unterwegs, aber so etwas habe ich noch in keinem Land erlebt.“ (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

