Streit um Maskenpflicht: Biker-Gang greift Busfahrer an - Siutation eskaliert

Im Streit um die corona-bedingte Maskenpflicht in Bayern hat eine Biker-Gruppe einen Busfahrer in Spiegelau angegriffen. Die Situation eskalierte.

In Niederbayern ist ein Streit um die Maskenpflicht eskaliert.

Eine Gruppe von Bikern griff einen Busfahrer an.

Sie versuchten ihn durchs Fenster zu zerren.

Spiegelau - Im Streit um die allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Bayern ist es am Samstag (3. Oktober) in Niederbayern erneut zu einer heftigen Attacke gegen einen Busfahrer gekommen. In Spiegelau (Landkreis Freyung-Grafenau) haben gleich mehrere Männer einen Fahrer angegriffen, der sie zuvor um die Einhaltung der Regeln und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gebeten hatte.

Maskenpflicht im ÖPNV: Biker-Gruppe wird aggressiv und greift Busfahrer an

Die insgesamt 14-köpfige Gruppe eines Motorradvereins war gegen 18 Uhr in den Bus gestiegen. Einer der Männer hatte seine Maske vergessen und versuchte dies mit einem Schal zu verdecken. Auf die erste Mahnung des Busfahrers reagierten die Männer bereits mit Beleidigungen der „übleren Art“ wie die Passauer Neue Presse berichtet. Daraufhin hätten sich, wohl als Zeichen der Solidarisierung, auch die übrigen Männer ihre Masken vom Mund gerissen.

Streit um Maskenpflicht in Niederbayern: Busfahrer von Biker-Gruppe verletzt - Täter flüchtig

Der Busfahrer (52) verweigerte daraufhin der kompletten Gruppe die Mitfahrt, woraufhin zwei oder drei Biker den Mann angriffen und versuchten, ihn durch das Fenster der Fahrertür nach draußen zu ziehen. Als dieser Versuch scheiterte, ergriffen die Angreifer die Flucht. Bei dem Vorfall erlitt der Busfahrer leichte Verletzungen. Auch der Bus wurde beschädigt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Die Biker-Gruppe hatte sich in den nahen Wald geflüchtet - aufgrund erheblicher Alkoholisierung konnten allerdings noch zwei der Männer ausfindig gemacht werden. Nun soll der Rest der Gruppe ermittelt werden.

Seit Beginn der Maskenpflicht sind immer wieder Busfahrer das Opfer von aggressiven Maskenverweigerern geworden. In Deutschland wurde beispielsweise in Oldenburg ein Fahrer schwer verletzt. Besonders tragisch endete eine Attacke auf einen Busfahrer in Frankreich. Der Mann starb.