Mit 20,30 Euro den Lotto-Jackpot geknackt: Glückspilz aus Bayern gewinnt 4,5 Millionen

Von: Katarina Amtmann

Das Kreuz bei der Zusatzlotterie Spiel 77 hat sich für eine Person aus Niederbayern gelohnt. Denn der Glückspilz knackte damit den Millionenjackpot.

München - Mit einem einzigen Kreuz hat eine Niederbayerin oder ein Niederbayer das eigene Schicksal wohl deutlich verändert. Denn mit der Entscheidung am Samstag (1. Juli) an der Zusatzlotterie Spiel 77 teilzunehmen, hat der Glückspilz mehrere Millionen abgeräumt. Das teilte Lotto Bayern in einer Pressemitteilung mit.

Glückspilz in Niederbayern: Über 4,5 Millionen Euro Lotto-Gewinn

Alle sieben Endziffern der Losnummer stimmten mit den gezogenen Gewinnzahlen 6293409 überein. Als bundesweit einzige Person knackte der- oder diejenige den Jackpot von Spiel 77 und erhält nun exakt 4.577.777,00 Euro.

Eine Person aus Niederbayern hat den Jackpot im Spiel 77 geknackt (Symbolbild). © IMAGO / Lobeca

20,30 Euro investiert: Glückspilz aus Niederbayern knackt Lotto-Jackpot

Abgegeben wurde der Schein mit sechs Kästchen, der an zwei Ausspielungen teilnahm, an einer Lottostelle in Niederbayern. Der oder die Gewinnerin hatte dafür 20,30 Euro investiert. Erst im Juni hatte ein Mann aus Bayern mit drei Euro und einem glücklichen Händchen beim Ziehen des Loses groß abgeräumt. Er freut sich über 6000 Euro monatlich - für 66 Monate.

Insgesamt gab es im Freistaat im Jahr 2022 31 neue Loto-Millionäre. Das ist Rekord in Bayern und ein Segen für die Staatskasse. (kam)

