„Spiel mit dem eigenen Leben“: Kinder legen Zugverkehr lahm – Polizei mit Appell

Von: Christian Einfeldt

Im Landkreis Rosenheim haben Kinder im Gleisbereich gespielt: Die Bundespolizei warnt vor Lebensgefahr. (Symbolbild) © IMAGO / Martin Wagner

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit haben Kinder in Rosenheim einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte warnen vor Lebensgefahr: Kinder haben im Gleisbereich gespielt.

Rosenheim – „Das Spielen unmittelbar neben den Gleisen sei nichts anderes als ein Spiel mit dem eigenen Leben“, schreibt die Polizei Rosenheim über einen Vorfall, der sich am 12. April 2023 ereignet hat. Am besagten Tag musste die Zugstrecke Rosenheim-Kufstein zwischenzeitlich eingestellt werden. Der Grund: Die Polizei erhielt Informationen darüber, dass Kinder nahe der Schienen gespielt hätten. Der wiederholte polizeiliche Appell: Im Bereich der Gleise droht Lebensgefahr.

Lebensgefahr: Kinder spielen im Gleisbereich – Zugverkehr für Stunden eingeschränkt

Auf dieser Zugstrecke war die Polizei auch vergangene Woche im Einsatz. Spielende Kinder bei Brannenburg hätten sich dem Gleisbereich genähert. Eine lebensgefährdende Situation hätte man nicht ausschließen können. Gleiches Szenario am Mittwochnachmittag (12. April): Der Zugverkehr ruht, weil nahe Happing (Stadtteil Rosenheims) Kinder spielen. Dass es dabei nicht zum Unglück gekommen ist, haben sie laut Polizeibericht den Zugführern und der von ihnen unterrichteten Notfallleitstelle der Bahn zu verdanken. Diese kontaktierte die Bundespolizei in Rosenheim.

Nach einer rund dreißig minütigen Suche wurden die Einsatzkräfte vor Ort auf die Kinder aufmerksam. Vier Minderjährige, unweit der Schienen entfernt, wären in Lebensgefahr gewesen – doch hätten das laut Polizei gar nicht realisiert. Der Polizei sagen die Kinder, dass sie einen ausreichenden Abstand zu den Schienen vermutet hatten.

In Summe brachte der Vorfall am 12. April eine Verspätung von rund 400 Minuten mit sich. 20 Züge sollen davon betroffen gewesen sein. Außerdem war der betroffene Streckenabschnitt für rund zwei Stunden eingeschränkt. Nun ermittelt die Polizei. Der Tatbestand: „gefährlicher Eingriffs in den Bahnverkehr“.

