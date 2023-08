Sprinter kracht ungebremst auf Chevrolet: SUV knallt durch Mittelschutzplanke der A70

Drei Menschen im Krankenhaus

Von Katarina Amtmann schließen

Der SUV-Fahrer schleuderte auf die Gegenfahrbahn, nachdem er von einem Sprinter gerammt worden war. Drei Menschen mussten ins Krankenhaus.

Gochsheim - In Oberfranken hat sich am späten Donnerstagabend, 3. August, ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer (31) eines Kleintransporters war gerade auf der A70 in Richtung Bamberg unterwegs, wie News5 berichtet. Aus noch unklarer Ursache fuhr er auf Höhe der Anschlussstelle Gochsheim nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden Chevrolet auf.

+ Drei Menschen landeten nach einem Unfall bei Gochsheim im Krankenhaus. © NEWS5 / Merzbach

Sprinter fährt auf SUV auf: Drei Menschen nach Unfall bei Gochsheim im Krankenhaus

Der Chevrolet-Fahrer (62) verlor im Anschluss die Kontrolle über seinen SUV. Er durchbrach laut News5 die Mittelschutzplanke und schleuderte auf die Gegenfahrbahn, wo er schließlich zum Stehen kam. Der 62-Jährige und seine 59-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Sie kamen wie der Sprinter-Fahrer in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Rubriklistenbild: © NEWS5 / Merzbach