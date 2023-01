Sprinter kracht in Lkw: Zwei Menschen sterben – Polizei rätselt über Ursache

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Bei einem Unfall Nahe Weißensberg starben am Freitagnachmittag zwei Menschen. © Feuerwehr Lindau Bodensee

Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag unweit des Bodensees. Ein Sprinter und ein Lkw kollidierten frontal auf der B13.

Weißensberg – Am Freitagnachmittag ereignete sich unweit des Bodensees ein tragischer Unfall. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Mercedes Sprinter in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Lkw. Zwei Menschen wurden bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Die B31 war über Stunden gesperrt.

Tödlicher Unfall kurz vor der Auffahrt zur A96 bei Weißensberg

Der tödliche Unfall ereignete sich gegen 17.35 Uhr auf der B31 nahe Weißensberg (Landkreis Lindau). Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in seiner Pressemitteilung schreibt, waren an dem Unfall ein Sprinter und ein Lkw beteiligt. Im Sprinter saßen der 40-jährige Fahrer sowie sein 38-jähriger Beifahrer – beide aus dem Bregenzer Raum. Sie waren auf der Bundesstraße in Richtung Sigmarszell unterwegs. Etwa 300 Meter vor der Auffahrt zur A96 gerieten sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihnen ein Sattelzug entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal.

Durch den heftigen Aufprall wurde die Front des Sprinters total zusammengedrückt. Die beiden Insassen erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort verstarben. Der 36-jährige Lkw-Fahrer aus Polen wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Er wurde von Rettungssanitätern versorgt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Polizei muss jetzt Unfallursache ermitteln

Die Unfallaufnahme wurde später durch die Verkehrspolizeiinspektion Kempten übernommen. Die Beamten müssen jetzt ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Unterstützt werden sie dabei von einem Sachverständigen, der von der Staatsanwaltschaft Kempten beauftragt wurde. Während der Unfallaufnahme war die B31 für mehrere Stunden voll gesperrt. Neben Einsatzkräften des Rettungsdienstes waren auch die Feuerwehren aus Lindau und Weißensberg vor Ort. (tel)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.