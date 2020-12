Spukverdacht in Augsburger Teegeschäft

Im Laden der Augsburger Teehändlerin Angelika Holaschke geschehen seltsame Dinge. Gegenstände bewegen sich wie von Geisterhand. Die Ursache können sich Holaschke und eine eine befreundete Geschichtsforscherin nicht erklären. Allerdings gab es in dem Haus einst tragische Begebenheiten.

Es ist eigentlich ein ganz gewöhnlicher Fußabstreifer, der in Angelika Holaschkes Teeladen am Augsburger Obstmarkt dafür sorgen soll, dass die Kunden keinen Schmutz von der Straße nach innen tragen. Doch immer wieder, wenn die Kauffrau ihr Geschäft aufsperrt, liegt der Fußabstreifer anders, als sie ihn am Abend zuvor hinterlassen hat.

„Es ist schon sehr seltsam, seit ich hier bin, wandert der Fußabstreifer herum, mal zehn Zentimeter, mal 30 Zentimeter, mal ist er sogar die Ladentheke ein Stück hochgekrochen,“ berichtet die 55-Jährige. Seit 14 Jahren geht das schon so. Eigentlich hat der Fußabstreifer eine Gummi-Rückseite und ist recht schwer. „Erschütterungen von einer Tram können wir als Ursache ausschließen, hier fährt keine“, erklärt Holaschkes Bekannte Susanne Wosnitzka. Sie arbeitet im Musikladen eine Etage höher. Eine Baustelle mit Vibrationen ist auch ausgeschlossen. „Wir sind auch darauf herumgehüpft, selbst da bewegte sich der Fußabstreifer nicht“, so Holaschke.

Doch der wandernde Fußabstreifer ist nicht das einzig Bemerkenswerte im Laden: Immer wieder sind morgens Deckel der großen Tee­dosen geöffnet, ohne das etwas fehlt. Es liegen auch keine Teekrümel herum. „Ich mache die Deckel immer fest zu, der Tee verliert ja sonst sein Aroma“, beteuert Holaschke. Was könnte es nun sein, das da zwischen Earl Grey und Ceylon Assam sein Unwesen treibt? „Es gibt nur fünf Personen, die einen Schlüssel zum Laden haben, Sie alle können wir ausschließen“, so die Ladenbesitzerin.

Gut, dass ihre Freundin Susanne Wosnitzka Stadthistorikerin ist. Sie hat herausgefunden: Da, wo heute das nach dem Krieg errichtete Geschäftshaus mit dem Teeladen steht, befand sich zuvor das Gasthaus Eisenhut. Und Wosnitzka hat beim Studium von Schriften der Augsburger Lesegesellschaften des 19. Jahrhunderts entdeckt: Im Gasthaus Eisenhut kamen 1842 zwei Menschen ums Leben: „Ein Gast starb im Bett“, berichtet Wosnitzka. Der war aber offenbar schon krank, als er ankam. Der zweite Todesfall: „Eine Magd stürzte in die Grube unterm Keller und erstickte jämmerlich.“ Außerdem berichtet Wosnitzka von einem Kloster, das im Mittelalter am Obstmarkt stand und das einen eigenen Friedhof hatte, der bis zum Grundstück des heutigen Hauses reichte. „Immer wieder kommen bei Bauarbeiten Skelette zu Tage, auch das einer Frau, die schwanger war, als sie starb.“ War es eine Nonne, die wegen einer ungewollten Schwangerschaft sterben musste? Sind es ruhelose Seelen, die durch den Teeladen geistern? „Wer weiß, wir haben sonst keine Erklärungen für das Geschehen“, meint Holaschke. Doch was passiert, wenn sich ihr eines Tages ein Geist offenbaren sollte? Holaschke: „Da mache ich mir keine Sorgen, ich habe hervorragenden Beruhigungstee auf Lager.“