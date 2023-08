16-Jährige aus Bayern war vermisst: Mädchen meldet sich bei Polizei in Dortmund

Teilen

Ein 16-jähriges Mädchen aus Oberasbach im Landkreis Fürth wurde vermisst. Nun meldete sie sich bei der Polizei in Dortmund.

Update vom 2. August, 14.45 Uhr: Die Polizei teilte am Nachmittag mit: „ Am heutigen Mittwoch (02.08.2023) erschien die Jugendliche eigeninitiativ und wohlbehalten bei der Polizei in Dortmund. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.“

16-Jährige aus Bayern vermisst: Polizei hat Vermutung

Gießen – Seit Mittwoch (19. Juli) wird eine 16-Jährige aus Oberasbach im Landkreis Fürth vermisst. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei könnte sich die Jugendliche im Raum Gießen aufhalten. Sie hatte am Mittwochmorgen die elterliche Wohnung verlassen und ist seitdem verschwunden.

Blaulicht. © Friso Gentsch/dpa

Polizei bittet um Hinweise Hinweise zum Aufenthaltsort von A. nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (09 11) 211 233 33 entgegen.

16-jähriges Mädchen aus Bayern vermisst – Personenbeschreibung

Sie ist 1,86 Meter groß, schlank, hat braune Haare und trug am Tag ihres Verschwindens einen weißen Pullover, lange beige Leggings und weiße Turnschuhe. (red)