Staatsanwaltschaft prüft Ermittlungen gegen Pflegeheim

Nach einem Medienbericht über gravierende Missstände in einem Augsburger Pflegeheim hat die Staatsanwaltschaft ein Vorprüfungsverfahren eingeleitet. Die bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen, die den Träger des Heimes ohnehin im Visier hat, prüft nun auch die jüngsten Vorwürfe, wie ein Sprecher am Donnerstag in Nürnberg bestätigte.

Augsburg - Dies sei aber nicht zu verwechseln mit einem formalen Ermittlungsverfahren, sondern eine Art Vorstufe davon.

In Augsburg selbst ist die Staatsanwaltschaft noch nicht aktiv, denn Pflegemängel fallen zunächst einmal in die Zuständigkeit der Heimaufsicht. „Wir können erst tätig werden, wenn wir einen Auftrag bekommen im Sinne von Strafanzeigen. Es müssten Heimbewohner, Angehörige oder sonst jemand Strafanzeigen erstatten, dass Straftaten zum Nachteil von Patienten passiert sind“, erläuterte ein Sprecher.

Der Bayerische Rundfunk (BR) hatte unter Berufung auf mehrere ehemalige Mitarbeiter berichtet, dass es in dem Heim gravierende Mängel geben soll. Das Heim hat gegenüber dem BR die Vorwürfe bestritten und auf Anfrage auch am Donnerstag darüber hinaus zunächst nicht weitergehend Stellung genommen. dpa