Streit zwischen Stiefbrüdern eskaliert: Not-Operation und U-Haft

Ein Streit zwischen zwei Stiefbrüdern eskalierte am vergangenen Dienstag in Stadtbergen. Eine Not-Operation und versuchter Totschlag sind die Folge.

Stadtbergen - Am vergangenen Dienstagabend eskalierte gegen 19 Uhr ein Streit zwischen zwei Stiefbrüdern im schwäbischen Stadtbergen. Das gab die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft bekannt.

Wie die Augsburger Allgemeine berichtete, besuchten die Stiefbrüder ihre Mutter in einem Mehrfamilienhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der 27-jährige Bruder auf den 42-Jährigen los und fügte diesem eine Platzwunde am Kopf zu. Der 42-Jährige griff darauf zu einem zerbrochenen Glas und verletzte den jüngeren Stiefbruder unter anderem so schwer im Halsbereich, dass dieser notoperiert werden musst. Er befindet sich außer Lebensgefahr.

42-Jähriger in U-Haft wegen versuchten Totschlags

Der 42-Jährige wurde unmittelbar nach der Tat an dem Anwesen festgenommen. Am Mittwoch wurde er dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte.

