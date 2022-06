Unwetterlage über Pfingsten in Bayern: Gefährliche „Superzellen“ und „bester Tag“ des Wochenendes

Zumindest langweilig wird das Wetter in Bayern über Pfingsten nicht. Denn die Wetterexperten rechnen mit heftigen Gewittern – und ordentlicher Hitze im Freistaat.

München – Bis zum Sommeranfang sind es noch rund drei Wochen: Und geht es nach vielen Menschen, dürfte das Wetter bis dahin gerne mal einen Zahn zulegen. Denn bisher zeichnet sich das Wetter in Bayern vor allem durch Unbeständigkeit aus – oft wechseln sich Sonne und Regen ab, und das mehrmals am Tag. Für das Pfingstwochenende setzt sich dieser Trend laut Wetterexperten zunächst mal fort – nur mit noch extremeren Ausschlägen.

Wetter in Bayern: Gewitter und echte Sommerhitze an Pfingsten

Die Vorfreude ist groß: Dank dem Feiertag Pfingstmontag zu Beginn der kommenden Woche wartet auf die Menschen in Bayern ein verlängertes Wochenende. Wenn doch nur das Wetter mitspielen würde, hoffen wohl die meisten. Das tut es – zumindest am Samstag. Laut weather.com steigen dann die Höchstwerte auf bis zu 30 Grad in Bayern. Hochdruck breite sich aus, der die Gewittertätigkeit dämpfe, so die Prognose. Vorsicht sei dennoch geboten.

Doch wie sieht es am restlichen Pfingstwochenende aus? Hier haben die Meteorologen von weather.com schlechtere Nachrichten für alle Sonnenanbeter. Schon am Freitag ziehen demnach die ersten Gewitter auf, im Westen Bayerns bis zum Allgäu seien ab 15 Uhr mit Starkregen, Hagelschlag und kräftigen Gewittern zu rechnen. Bis 20 Uhr erreiche die Gewitterlinie die Mitte von Bayern, also auch München. Im Laufe des späteren Abends lassen diese dann aber nach.

Pfingstwetter in Bayern: Der negative Höhepunkt kommt am Sonntag

Richtig ungemütlich wird es dann am Sonntag. Über den Tag hinweg bilden sich heftige Gewitterlinien über Bayern, schwerste Gewitter drohen, heißt es bei weather.com. Der deutschlandweite Schwerpunkt der Unwetterlage liege im Süden, hier drohen den Meteorologen zufolge sogar gefährliche „Superzellen“. Zudem könne es zu schweren Sturmböen mit bis zu 100 km/h kommen. Mit großem Hagel und Starkregen müsse gerechnet werden.

Bis 19 Uhr erreicht die Schwergewitterlage dann München und Nürnberg – und genau dann auch noch ihren Höhepunkt. Vorsicht ist geboten, vor allem in Hinblick auf die Großevents Rock im Park und die Erlanger Bergkirchweih. Immerhin im Norden und Osten von Bayern bleibt es der aktuellen Prognose nach sommerlich ruhig. Im Laufe des Montags ziehen die Gewitter dann weiter, sie hinterlassen aber ein weiterhin recht nasses und deutlich kühleres Bayern. Bis Dienstag sollen die Temperaturen dann noch weiter fallen. (fhz)

