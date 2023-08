Starkregen und Hagel: Wetter in Bayern wird stürmisch und heiß

Von: Leyla Yildiz

In Bayern kann es die kommenden Tage zu starken Gewittern kommen. © IMAGO / MiS

Das Wetter in Bayern bleibt erstmal so: Sonnig, heiß, aber auch durch Unwetter geprägt. Das zeigen die Vorhersagen für die nächsten Tage.

München - Neben viel Sonne und Hitze machte das Wochenende in Bayern wieder einmal mit zahlreichen Unwettern Schlagzeilen. Und die sollen laut den neuesten Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes weitergehen. Am Dienstagabend kommt es zu einzelnen Gewittern, mit Schwerpunkt in Franken und an den Alpen. Dabei kann es stellenweise zu Starkregen, Hagel und stürmische Böen um die 70 Stundenkilometer kommen. Doch auch schwere Sturmböen um 90 km/h sind laut DWD nicht ausgeschlossen.

In Nürnberg soll es etwa von bis Donnerstag laut wetteronline zu Gewittern beziehungsweise Regen kommen. Doch Abkühlung bringen die Unwetter nicht. Die Bewohner der Frankenmetropole müssen weiterhin mit Temperaturen zwischen 27 und 29 Grad Celsius rechnen. Doch auch im Rest Frankens kündigen sich Unwetter am. „Am Donnerstag in Franken von Tagesbeginn an stark bewölkt und gebietsweise Regen, Schauer oder Gewitter“, schreibt der DWD. Das Thermometer bleibt zum Beispiel in Würzburg im Tageshöchstwert auf konstanten 28 Grad Celsius.

Wetter in Bayern: Nächsten Tage von Wärmegewitter und Hitze geprägt

Die Region Schwaben und Augsburg zeigt sich hingegen weniger von Unwettern belastet. Dort wird es laut wetteronline eher besonders heiß. 30 Grad Celsius soll das Thermometer den Vorhersagen zufolge bis Donnerstag in Augsburg betragen, während es nur vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen kann. Das gleiche gilt für Memmingen, lediglich die Temperaturen unterscheiden sich im Tageshöchstwert um ein bis zwei Grad Celsius.

In Regensburg und der Oberpfalz wechseln sich den Vorhersagen von wetteronline zufolge Sonne und Wolken ab. Dabei zeigt sich die Sonne bis zu zwölf Stunden. Allerdings müssen auch die Bewohner der Region Oberpfalz mit Unwettern und vereinzelten Regenschauern mit schwachem Wind rechnen. Der Tageshöchsttemperatur tut das aber keinen Abbruch. Sie beträgt bis zu 30 Grad Celsius.

Die nächsten Tage sind also egal wo in Bayern von hohen Temperaturen, aber auch von Wärmegewittern geprägt. Darum lohnt es sich nicht nur die Sonnencreme einzupacken, sondern auch den Regenschirm. (ly)

