Bayern könnte per Karte vor Extremwetter warnen – aber Bürokratie macht Strich durch die Rechnung

Von: Manuel Rank

Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag, fordert die Veröffentlichung von Starkregengefahrenkarten. © picture alliance/dpa | Peter Kneffel (Archivbild)

Die Grünen fordern Detailkarten für Bayern, damit die Menschen sich auf Starkregen vorbereiten können. Diese stehen laut Ministerium schon zur Verfügung – aber nicht für jeden.

München – Nach Ansicht von Bündnis90/Die Grünen handelt die bayerische Staatsregierung beim Schutz der Bevölkerung vor Sturzfluten und Hochwasser fahrlässig. Am Donnerstag (29.06.) haben die Landtags-Grünen den Entwurf eines bayerischen Wassersicherungsgesetzes präsentiert und dabei starke Kritik an der Staatsregierung geäußert.

Fraktionschef Ludwig Hartmann sagte am Donnerstag in München, die Bayerische Staatsregierung halte seit Jahren ihr Wissen unter Verschluss, ob Menschen in einer direkten Gefahrenzone für Sturzfluten wohnen. „Das ist Geheimniskrämerei auf Kosten der Existenzgrundlage und letztlich auch des Lebens der Menschen in Bayern“, so Hartmann weiter.

Jahrhunderthochwasser im Ahrtal: Mit Gefahrenkarten können sich die Menschen besser vorbereiten

Wenn die Bürgerinnen und Bürger des Freistaats das Risiko vor Sturzfluten kennen, könne leichter Vorsorge getroffen werden. „Wem dieses Wissen vorenthalten wird, der wird im schlimmsten Fall völlig unvorbereitet von den Wassermassen überrascht – alle absehbar schlimmen Folgen inklusive“, bemängelt Hartmann die aktuelle Situation in Bayern.

Noch immer dominiert die zerstörte historische Bogenbrücke das Ortsbild des Weinortes Rech an der Ahr. Auch zwei Jahre nach der Flutkatastrophe leiden noch zahlreiche Menschen unter den langfristigen Folgen der Unglücksnacht. © picture alliance/dpa | Boris Roessler

Am 14. und 15. Juli 2021 hatten sintflutartige Regenfälle im Ahrtal zu Überschwemmungen geführt. Es war eine der schwersten Naturkatastrophen in Deutschland – Medien berichteten von „Jahrhunderthochwasser“. Durch die Flutkatastrophe, bei der der Pegel der Ahr mit fünf Metern ein Rekordhoch erreichte, verloren mehr als 180 Menschen ihr Leben. Tausende Helferinnen und Helfer waren im Einsatz – der Schaden: verheerend.

Hochwasser in Bayern: Anderswo gibt es Starkregengefahrenkarten

Damit die Menschen in Bayern besser auf solche Extremwetterereignisse wie das Jahrhunderthochwasser im Ahrtal vorbereiten werden können, fördern die Landtags-Grünen deswegen die Veröffentlichung sogenannter Starkregengefahrenkarten. Mittels dieser Karten kann dargestellt werden, welche Gebiete bei Starkregen wahrscheinlich überschwemmt sein werden. Insbesondere aber auch, wo mit Sturzfluten und starker Strömung zu rechnen ist.

In anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen können Bürgerinnen und Bürger auf solche Starkregengefahrenkarten zugreifen. Fehlanzeige hingegen in Bayern: Hier gibt es bislang keine vergleichbaren Gefahrenkarten für Starkregen oder Extremwetterereignisse.

Ministerium weist Kritik zurück: Erste Entwürfe bereits einsehbar

Die Grünen mit Fraktionsvorsitzenden Hartmann hätten deswegen bei der Staatsregierung nachgefragt. Die Antwort: Eine Hinweiskarte „Oberflächenabfluss und Sturzfluten“ befinde sich seit zwei Jahren in der juristischen Prüfung. Hartmann kritisierte: „Ein Datum für die Veröffentlichung nennt sie nicht; vorsorgende Kommunikation und Risikominimierung durch die Söder-Regierung – Fehlanzeige. Der Schutz der Bevölkerung steht hinten an.“

Ein harter Vorwurf, den das zuständige Umweltministerium umgehend von sich wies: „Die Wasserwirtschaftsverwaltung ist ständig bestrebt, das Informationsangebot für Hochwassergefahren auszubauen und zu verbessern. So wird aktuell an der Veröffentlichung einer bayernweiten Hinweiskarte zum Thema Sturzfluten gearbeitet“, sagte ein Sprecher nach Informationen der Deutschen-Presse-Agentur (dpa). Ziel sei es, zu sensibilisieren und Gemeinden den Einstieg in ein zielgerichtetes Sturzflut-Risikomanagement zu erleichtern. „Ein Entwurf der Karte steht interessierten Gemeinden inzwischen für eine Einsicht zu Verfügung.“

In vier Bundesländern gibt es Gefahrenkarten, acht wollen bis 2023 nachziehen

Außerdem fördere der Freistaat die Erstellung kommunaler Konzepte zum Sturzflutrisikomanagement mit 75 Prozent. Ein Ministeriumssprecher erklärte: „Aktuell haben dafür rund 200 Kommunen Mittel im Umfang von rund 20 Millionen Euro beantragt. Mittel für weitere Förderanträge werden zur Verfügung gestellt.“

Die Grünen-Fraktion im Landtag wiederum machte deutlich, dass auch die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA) derartige Karten bereits im Juni 2022 gefordert habe. In vier anderen Bundesländern gibt es solche Karten bereits: Hamburg, Bremen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Acht weitere Bundesländer hätten angekündigt, bis Ende 2023 nachziehen zu wollen und ebenfalls Gefahrenkarten zu veröffentlichen.

Kommunen dürfen vom Freistaat nicht alleine gelassen werden

Christian Hierneis, Fraktionssprecher für Umweltschutz und Naturschutz von Bündnis90/Die Grünen betonte weiter: „Starkregenereignisse können überall im Land auftreten, jede Kommune kann betroffen sein. Viele Kommunen haben weder die fachlichen noch die finanziellen Möglichkeiten, sich vor Starkregen und Sturzfluten zu schützen“. Der Freistaat müsse ihnen daher mit Rat und Tat, aber auch mit finanziellen Mitteln zu Seite stehen, so Hierneis. Dazu gehörten nach Ansicht des Sprechers die fachlichen Grundlagen wie die Hinweiskarten, mehr beratendes Personal und umfangreiche Fördermöglichkeiten.

Das Ministerium verwies auf die Investitionen des Freistaates in den Hochwasserschutz: Seit 2013 seien mehr als zwei Milliarden Euro ausgegeben worden. „Dazu sollen im Rahmen des laufenden Gewässer-Aktionsprogramms bis 2030 bayernweit weitere zwei Milliarden Euro in Hochwasserschutz und Gewässerökologie investiert werden.“ (mit Informationen der dpa)

