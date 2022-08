Ganz Bayern auf einem Blick! Willkommen auf unserer neuen Startseite für den Freistaat

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Bayern auf Merkur.de - jetzt alles auf einer Startseite. © Westend61/Heinz Gebhardt/IMAGO

Brandneu und längst überfällig: Hier finden Sie alle relevanten News für den Freistaat mit besonderem Fokus auf die Metropolen Nürnberg und München sowie unsere Merkur-Regionen (Lokales).

Liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen auf der neuen Bayern-Startseite. Ab jetzt finden Sie auf Merkur.de/bayern alles, was für München, Nürnberg, den Merkur-Regionen und für ganz Bayern wichtig ist. Mein Name ist Klaus-Maria Mehr. Ich leite das Bayern-Team von Merkur.de und möchte Ihnen unsere Ressorts, unsere neue Startseite und uns selbst kurz vorstellen.

Unser wachsendes Bayern-Team versorgt Sie seit Jahren in den drei getrennten Ressorts Lokales, München und Bayern mit Geschichten, Reportagen, Hintergrundberichten, vor allem aber News und Ticker zu allem, was Bayern tagesaktuell bewegt. Seit März 2020 haben wir zusätzlich eine für den und im Freistaat einzigartige Corona-Berichterstattung aufgebaut. Dabei wächst unsere treue Leserschaft täglich. Ganz neu schaffen wir für Bayerns größte Städte eigene Experten-Teams und eine regelmäßige, kritische Berichterstattung für die jeweilige Stadt und ihre Region. Unser Nürnberg-Team steht schon. Regensburg folgt in Kürze.

Lief bisher alles in unterschiedlichen Ressorts ab, führen wir nun alles, wirklich alles, was Bayern bewegt, auf einer Startseite und einen Blick für Sie zusammen.

Was ist neu? Was finde ich auf der neuen Bayern-Startseite?

Corona in Bayern: Sie wollen die aktuellsten Corona-News aus und für Bayern? Der aktuelle News-Ticker für den Freistaat wird immer ganz oben auf Merkur.de/bayern auf Sie warten. Die täglich aktuellen Corona-Zahlen pro Landkreis mit Bayern-Karte und einer ausführlichen Erklärung unserer Datenexperten wird immer im oberen Bereich der Bayern-Startseite zu finden sein.

Alles aus den Merkur-Regionen (auch genannt: Lokales) finden Sie natürlich weiter auf Merkur.de/lokales, bzw. auf den Ressortseiten unserer 17 Merkur-Regionen, wo sie rund 130 Lokalredakteure von Miesbach bis Freising täglich aktuell mit Deutschlands dichtester Lokalberichterstattung versorgen. Neu picken wir für Sie die aktuell wichtigsten und überregional relevanten lokalen News für Sie heraus und präsentieren diese extra auf der neuen Bayern-Startseite.

Analog bekommt unsere tägliche Berichterstattung für Bayerns Großstädte München und Nürnberg einen eigenen Platz auf der neuen Bayern-Startseite. Die wichtigsten News aus der Landeshauptstadt und der Frankenmetropole lesen Sie immer aktuell und zuerst auf Merkur.de/bayern. Aktuell bauen wir auch ein Regensburg-Ressort mit eigenen Reportern und Redakteuren auf. Wenn es soweit ist, wird auch Regensburg einen festen Stammplatz auf unserer Bayern-Startseite bekommen.

Täglich von 5 bis 23 Uhr für Sie da: Das Merkur.de-Bayern-Team stellt sich vor

Und damit Sie wissen, wer Sie da eigentlich täglich mit News versorgt, stellen wir unsere Ressorts und uns selbst kurz vor.

Katarina Amtmann, Tanja Kipke und Tom Eldersch für Bayern & seine Metropolregionen

Katarina Amtmann © Katarina Amtmann

Katarina Amtmann - Geboren und aufgewachsen in Mittelfranken. Nach dem Studium in Bamberg, Iowa und Passau letztendlich in der Landeshauptstadt München gelandet. Schreibt über alles was in Bayern passiert - aktuell mit Fokus auf Corona.

Leyla Yildiz. © Leyla Yildiz

Leyla Yildiz ist Redakteurin und arbeitet im Bayernressort. Dabei kümmert sie sich um Themen und Geschichten, die in Bayern spielen. Genau das Richtige für sie, denn sie liebt ihre bayerische Heimat – von

München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg bis in den Chiemgau und ins Allgäu.

Tanja Kipke. © Tanja Kipke

Tanja Kipke ist Volontärin im Bayern-Ressort. Ihr Augenmerk liegt hier auf den Stadt-Ressorts Nürnberg und Regensburg. Tanja kommt aus dem fränkischen Würzburg, lebt aber seit einiger Zeit in München. Ihr theoretisches Fachwissen für die Arbeit hat sie sich in ihrem medienwissenschaftlichen Studium mit journalistischem Schwerpunkt angeeignet. Praktische Erfahrungen hat sie vor ihrem Volontariat in einigen Praktika bei unterschiedlichen Mediengruppen sammeln können. Nun freut sie sich, täglich über das aktuelle Geschehen rund um ihre bayerische Heimat berichten zu können.

Tom Eldersch - unser Mann für Bayern und Nürnberg. © Tom Eldersch

Tom Eldersch - unser Mann für Bayern und Nürnberg. Tom Eldersch, geboren in Dachau, aufgewachsen im Landkreis Fürstenfeldbruck, und folgerichtig beim Fürstenfeldbrucker Tagblatt volontiert. Zuvor hat er in München Germanistik an der LMU studiert. Aktuell baut Tom Eldersch unser Nürnberg-Ressort auf und kümmert sich nebenbei um Politik- und Corona-Themen im Freistaat.

Tom Eldersch, geboren in Dachau, aufgewachsen im Landkreis Fürstenfeldbruck, und folgerichtig beim Fürstenfeldbrucker Tagblatt volontiert. Zuvor hat er in München Germanistik an der LMU studiert. Aktuell baut Tom Eldersch unser Nürnberg-Ressort auf und kümmert sich nebenbei um Politik- und Corona-Themen im Freistaat. Besondere Fähigkeiten: Weiß alles, wirklich alles über die bayerische Geschichte.

Lucas Sauter-Orengo und Lukas Schierlinger - unsere München-Redakteure

Lucas Sauter-Orengo. © Lucas Sauter Orengo

Lucas Sauter-Orengo: Gebürtiger Münchner. In der Drei-Flüsse-Stadt Passau studiert, von den Eltern her eine Mischung aus Allgäu und Spanien. Nach mehreren Stationen in der Münchner Medien-Welt jetzt Online-Redakteur bei Merkur.de & tz.de. Zuständig für die Berichterstattung aus der Landeshauptstadt.

Gebürtiger Münchner. In der Drei-Flüsse-Stadt Passau studiert, von den Eltern her eine Mischung aus Allgäu und Spanien. Nach mehreren Stationen in der Münchner Medien-Welt jetzt Online-Redakteur bei Merkur.de & tz.de. Zuständig für die Berichterstattung aus der Landeshauptstadt. Besondere Fährigkeiten: Glaubt noch immer fest daran, dass das Westend „kommt“.

Lukas Schierlinger © Marcus Schlaf

Lukas Schierlinger: Seit jeher Münchner. Nach LMU-Studium der Politikwissenschaft folgerichtig in der Online-Redaktion von Münchner Merkur und tz gelandet. Pendelt zwischen Isarstränden und Tiefschneehängen und schreibt am liebsten über die Eigenheiten der Landeshauptstadt.

Seit jeher Münchner. Nach LMU-Studium der Politikwissenschaft folgerichtig in der Online-Redaktion von Münchner Merkur und tz gelandet. Pendelt zwischen Isarstränden und Tiefschneehängen und schreibt am liebsten über die Eigenheiten der Landeshauptstadt. Besondere Fähigkeiten: Fuhr als erster Mensch auf Ski den Giesinger Berg hinab.

Franziska Konrad © Franziska Konrad

Franziska Konrad: Kommt aus einem wunderschönen schwäbischen Ort namens Kuchen. Hat inzwischen aber in Bayern eine zweite Heimat gefunden. Zuerst Studium in Augsburg, danach Volontariat beim Isar-Loisachbote in Wolfratshausen, seit 2020 in der Onlineredaktion vom Münchner Merkur, hier mit Fokus aufs Lokale.

Veronika Mahnkopf © Schlaf

Veronika Mahnkopf: Lebt im wunderbaren Pfaffenwinkel zwischen Garmisch-Partenkirchen und München. Nach dem Germanistik-Studium an der LMU München 2006 beim Weilheimer Tagblatt volontiert - und in der Online-Redaktion des Münchner Merkur hängen geblieben. Zwischendrin mal Tegernsee, seit 2017 von München aus mit allem Lokalem betraut.

Lebt im wunderbaren Pfaffenwinkel zwischen Garmisch-Partenkirchen und München. Nach dem Germanistik-Studium an der LMU München 2006 beim Weilheimer Tagblatt volontiert - und in der Online-Redaktion des Münchner Merkur hängen geblieben. Zwischendrin mal Tegernsee, seit 2017 von München aus mit allem Lokalem betraut. Besondere Fähigkeiten: Uraltes Merkur-Urgestein mit viel Insider-Wissen und feinem Gespür für lokale Geschichten

Teamleitung

Klaus-Maria Mehr. © Thomas Plettenberg

Klaus-Maria Mehr: Eigentlich Regensburger aber seit 2014 Wahl-Tegernseer, dort auch volontiert bei der Tegernseer Zeitung und dann die Seiten gewechselt - zur Onliner-Redaktion. Seit 2016 Online-Redakteur und Online-Lokal-Experte. Davor hat er in Regensburg und München Politik studiert.

Besondere Fähigkeiten: Kennt alle 130 Lokalredakteure im Merkur-Land beim Namen.

Kontakt zum Autor.