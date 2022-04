Trotz hoher Spritpreise: ADAC warnt vor Oster-Staus - Einige Strecken in Bayern besonders betroffen

Von: Franziska Konrad

Wer an Ostern mit dem Auto verreist, sollte heuer laut dem ADAC etwas mehr Zeit einplanen. Der Verein spricht von einer „angespannten Situation“ - und rechnet mit einigen Staus in Bayern.

München - Die Prognose des ADAC ist eindeutig: Stoßstange an Stoßstange werden sich auf vielen bayerischen Autobahnen zur Osterzeit wieder die Autos drängen. Trotz der hohen Benzinpreise rechnet der Automobil-Club sogar mit deutlich mehr Reiseverkehr als in den vergangenen zwei Jahren.

Viele Oster-Staus in Bayern? ADAC warnt - „Situation angespannter als an letzten Osterfesten“

Die Gründe dafür: In allen Bundesländern außer Hamburg sind derzeit Schulferien (in Bayern starten sie am morgigen Montag), überregionale Reisen sind wieder möglich, Corona-Einschränkungen gibt es kaum noch. „Daher wird die Stausituation angespannter sein als an den letzten beiden Osterfesten“, prognostiziert der ADAC in München auf Anfrage.

Verwandtenbesuche, Ausflugsfahrten, Kurztrips zu Skiorten in den Alpen oder an die Nord- und Ostsee dürfte der hohe Spritpreis kaum beeinträchtigen. „Gründonnerstag war im Jahr 2019 einer der fünf staureichsten Tage des Jahres, auch in diesem Jahr werden an diesem Tag (14. April) Pendler auf dem Heimweg und Autofahrer auf dem Weg zu ihren Familien oder Verwandten sein“, erwartet der ADAC. Am Ostermontag erwartet der Verein ebenfalls etwas mehr Verkehr. Deutlich ruhiger zugehen dürfte es am Ostersonntag.

Staus an Ostern: Diese Autobahnen in Bayern sind besonders betroffen

Folgende Strecken in Bayern werde nach Einschätzung der Experten besonders belastet sein:

A3 Würzburg - Nürnberg - Passau, A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg, A7 Hannover - Flensburg und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte, A8 Stuttgart - München - Salzburg, A9 Nürnberg - München, A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen und A99 Umfahrung München.

Abgesehen davon, sollten Osterurlauber Verzögerungen auf klassischen Auslandsstrecken einkalkulieren. Dazu zählen etwa die West-, Tauern- und Brennerautobahn in Österreich und die Gotthard-Route in der Schweiz.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden. (kof/dpa)