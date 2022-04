Stau an Ostern: ADAC rechnet in Bayern mit überfüllten Autobahnen – alle wollen im Süden Urlaub machen

Von: Laura May

Über Ostern zieht es viele Menschen in den Süden – zum Ferienstart rechnet der ADAC mit zahlreichen Staus auf bayerischen Autobahnen.

München – Über Ostern wird es voll auf Bayerns Autobahnen. Viele Menschen zieht es dieses Jahr wieder in den Süden, vor allem Österreich und Italien sind heuer beliebte Reiseziele. Kommenden Montag, 11. April, starten die Osterferien in Bayern – der ADAC rechnet mit langen Staus.

Ostern: Stau durch Ferienverkehr auf folgenden Autobahnen

Neben Bayern haben auch Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ab Montag, 11. April, Schulferien. In Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind die Schulen schon diese Woche zu. Viele brechen schon dieses Wochenende Richtung Süden auf. Beliebte Ziele sind dieses Jahr Italien und Österreich, aber auch die oberbayerischen Naherholungsgebiete. Rund um München kommt es dadurch zu Staus. Der ADAC rechnet mit Stoßverkehr am Freitag, 8. April zwischen 13 und 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr und 16 bis 20 Uhr.

ADAC: Das sind die südbayerischen Staustrecken

A7 Ulm – Füssen/ Reutte

A8 München – Salzburg

A9 Nürnberg – München

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Ostumfahrung München

Urlaub: Staugefahr auch am langen Osterwochenende in Bayern

Auch am langen Osterwochenende, 14. bis 18. April, wird es eng auf Bayerns Straßen. Ein Blick in die ADAC-Stau-Statistik zeigt: Die meisten Staus gibt es am Gründonnerstag. Auf Platz zwei liegt der Karfreitag. Erst an Ostersamstag und -sonntag rechnet der Automobilclub wieder mit Entspannung – bevor es am Ostermontag wieder mit dem Rückreiseverkehr losgeht.

