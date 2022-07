Stauberaterin schneller als Google Maps, Radio & Co.

Stauberaterin erzählt, was sie im Stillstand erlebt und den Autofahrern am häufigsten rät

Von: Johannes Welte

Die Stauberater helfen den Autofahrern im Verkehrs-Chaos. © Sina Schuldt/dpa

Eine Stauberaterin hilft auf ihrem BMW-Motorrad unterwegs den wartenden Autofahrern. Die ADAC-Mitarbeiterin verrät ihre besten Ratschläge.

München – Bayern startete gestern als letztes Bundesland in die großen Ferien. Und schon gleich nach Schulschluss wurden die Meldungen im Verkehrsfunk lang und länger (siehe Kasten).

Wenn alles steht, kommt die Münchnerin Tanja Langer erst richtig in Schwung. Die 54-Jährige fährt als ADAC-Stauberaterin mit dem Motorrad die Staustrecken ab und hilft, wenn scheinbar gar nichts mehr geht. Und das seit 28 Jahren. Was ihr aufgefallen ist: Der Urlauberverkehr hat sich sehr verändert. „Den klassischen Stau, in dem eine kilometerlange Blechkolonne auf die Weiterfahrt wartet, gibt es mittlerweile eher selten“, sagt die Expertin in Sachen Stillstand.

Stau zwischen München und Salzburg in Stop-and-go

Erst voriges Wochenende war Tanja Langer auf der A 8 zwischen Brunnthal und Irschenberg unterwegs. „Der Verkehr ging in beiden Richtungen auf je vier Spuren nur zähfließend vorwärts“, erzählt sie. Auch zwischen München und Salzburg: Stop-and-go. Das sei typisch für die aktuelle Reisesaison. Statt einer mehrwöchigen Sommerreise würden die Menschen mehrere Kurzurlaube oder Tagesausflüge unternehmen.

Im Schneckentempo Richtung Süden Der Freitag vor dem ersten Ferienwochenende ist laut ADAC häufig der staureichste Tag des Jahres. Schon kurz nach Schul-ende gab es gestern auf der A 8 nach einem Unfall bei Rohrdorf den ersten Stau, der bis zum Irschenberg reichte. So ging es dann nachmittags weiter, als es zeitweise nur stockend vom Irschenberg bis zum Chiemsee ging und es an der Grenze bei Salzburg ebenfalls Stau gab. Der begann schon jenseits der Grenze am Autobahnknoten Salzburg. In Richtung Norden gab es auf der A 99, der A 9 und der A 3 wegen Rückkehrern „Stop-and-go“.

Außerdem sorgen die dynamischen Tempolimits auf der Autobahn dafür, dass der Verkehr gleichmäßiger fließt. Und noch etwas hat sich geändert, berichtet Langer: „Die Leute haben keine Zeit mehr, sie starten am Freitag gleich nach der Schule, Kind und Koffer werden ins Auto gepackt. Dann gibt es keine Pausen, alle wollen möglichst schnell ans Ziel. Ich habe das Gefühl, früher haben sich die Leute mehr auf den Urlaub gefreut.“



Stauberaterin schneller als Google Maps, Radio & Co.

Dennoch: Auch wenn jeder ein Handy hat und dort mit der Navigationssoftware nach Staus und Ausweichrouten fahnden kann, sind die Stauberater immer noch gefragt – und manchmal schneller als Google Maps & Co. „Am Wochenende gab es einen Unfall am Chiemsee“, erzählt Tanja Langer.

„Während im Radio noch gesagt wurde, dass die Unfallstelle gesperrt ist, wusste ich von meinen Kollegen, dass sie geräumt ist und der Verkehr weiterrollt.“ Das konnte sie den Autofahrern sagen, die schon damit liebäugelten, eine Ausweichroute zu nehmen. Sie ist über ihren Helmfunk ständig in Kontakt mit den ADAC-Staufliegern, die das Geschehen aus der Luft überwachen.



Stauberaterin hilft in ihrer Freizeit auf den Straßen

Die 54-Jährige arbeitet hauptberuflich in der ADAC-Zentrale in München, vermittelt dort Versicherungen. In ihrer Freizeit, während der großen Reisewellen, fährt sie auf ihrem BWM-Motorrad die Autobahnen ab. „Wie lange dauert es noch?“ „Muss man an der Grenze warten?“ „Gibt es eine Ausweichstrecke für den Stau?“ Das sind die Standardfragen an die Stauberaterin. „Ich gebe meistens den Rat, auf der Autobahn zu bleiben, da es auf den Ausweichrouten meistens nicht schneller geht “, sagt sie.



Eine Sache hat sich trotz moderner Technik, Handyspielen und Mini-Fernsehern in den Kopfstützen der Autos nicht geändert: Die Kinder freuen sich sehr, wenn sie von den Stauberatern Teddybären, Malbücher und Buntstifte bekommen, wenn mal nichts vorangeht. „Das ist immer wieder ein schönes Erlebnis“, sagt Langer. „Dann weiß man, warum man das Wochenende im Kombianzug auf dem Motorrad verbringt, statt am Badesee zu liegen.“