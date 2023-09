Autobahn-Ranking: Das sind die schlimmsten Staustrecken Bayerns

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Bayern hat nach Nordrhein-Westfalen die meisten Staus in Deutschland. Drei Strecken im Freistaat sind dabei besonders betroffen.

München - Stau gehört zum Straßenverkehr dazu, wie Turbulenzen zum Fliegen. Sie sind meist nervig und können sich vor allem im Urlaubsverkehr gewaltig in die Länge ziehen. In Bayern, das nach Nordrhein-Westfalen als das staugeplagteste Bundesland gilt, gibt es vor allem drei Strecken, die stauerprobt sind. IPPEN.MEDIA hat diese in einem Video aufgezeigt.

Auf dem dritten Platz liegt demnach die A9 zwischen Autobahnkreuz München Nord und Garching. Dieser Streckenabschnitt, aber auch die A9 im Allgemeinen ist eine der Hauptverbindungsstraßen Richtung und raus aus München. Zudem verläuft am Autobahnkreuz München Nord die Abzweigung zur A99, die wiederum Richtung Salzburg geht.

In Bayern gibt es drei Autobahnen, die besonders von Stau geplagt sind. © Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Staustrecken in Bayern: Drei Abschnitte besonders stark betroffen

Den zweiten Platz belegt der Streckenabschnitt A8 München-Salzburg zwischen Brunnthal-Dreieck und Hofoldinger Forst. Selbst die vier Spuren reichen nicht für den dort herrschenden Verkehr aus. Hier kommen alle Fahrzeuge von der A8 aus München und der A99 zusammen. Ist viel los, kommt es hier logischerweise zu Stau.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Als absoluter Sieger geht die A3 zwischen Passau und Österreich hervor. Hier ist der Grenzübergang der Grund, weshalb es hier zu viel Stau kommt.

Viel Stau auf Autobahnen am Ende der bayerischen Sommerferien erwartet

Zum Ende der bayerischen Sommerferien wird es auf den drei Spitzenreiter-Strecken bestimmt wieder zu einigen Verzögerungen und Staus kommen. Darum: Wer nicht unbedingt am 9./10./11.9. auf den Autobahnen unterwegs sein muss, sollte sein Auto entweder stehen lassen oder im Notfall die Landstraßen benutzen. (ly)

Ein Schleuser ist im Rahmen einer Polizeikontrolle vor den Beamten geflohen. Mit seinem Transporter und elf Menschen an Board rammte er einen Streifenwagen.

Urlauber aufgepasst: 5 abwechslungsreiche Wochenendtrips in Bayern Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.