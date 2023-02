Steinwerfer endlich gefasst? Vorwurf unter anderem versuchter Mord – tatverdächtiger LKW-Fahrer ermittelt

Von: Felix Herz

Es war eine Serie von beunruhigenden und gefährlichen Steinwürfen auf der Bundesstraße 2 in Bayern. Nun hat die Kripo einen Tatverdächtigen ermittelt.

Augsburg – Eine Serie von Steinwürfen auf Autos in Schwaben hatte die Region Ende 2022 und Anfang 2023 beunruhigt. Immer wieder wurden auf der Bundesstraße 2 Steine auf Autos geworfen. Der Täter schlug an verschiedenen Orten nördlich von Augsburg, aber immer auf der B2, zu. Und es war jeweils ein äußerst gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Steinwerfer auf der B2: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Lange war die Polizei im Dunkeln getappt. Man wusste weder, ob dafür ein Täter oder mehrere verantwortlich sind, noch, ob die einzelnen Fälle zusammenhängen. Laut Polizei wurden „umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Augsburg und der Polizeiinspektion Gersthofen“ eingeleitet, um den Täter zu finden. Auch das Bayerische Landeskriminalamt unterstützte bei den Ermittlungen.

Mit Erfolg: Denn laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch, 15. Februar, wurde nun ein Tatverdächtiger ermittelt. So sei bereits am Freitag, 10. Februar, die Festnahme erfolgt. Es handelt sich um einen 49-jährigen LKW-Fahrer aus dem nördlichen Landkreis Augsburg. Ihm werden vier Fälle der Steinwurf-Serie zu Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat Haftbefehl erlassen.

Ermittlungen dauern an: Verdächtigter LKW-Fahrer schweigt

Der Tatverdächtige wurde bereits einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und den Mann in Vollzug setzte. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft, schweigt aber bisher zu den Vorwürfen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen indessen weiter. Unklar ist nämlich nicht nur die Motivlage, sondern auch, für wie viele weitere Fälle der Serie der 49-Jährige verantwortlich ist. Gegenstand der Ermittlungen ist laut Polizei die Prüfung der Tatbestände versuchter Mord, vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Mehrfach wurden im Jahr 2022 von Brücken auf der B2 Steine auf darunter entlangfahrende Autos geworfen. Nun wurde ein Tatverdächtiger ermittelt. (Symbolbild) © Rüdiger Wölk / IMAGO

Bei der Steinwurf-Serie gehen die Beamten aktuell von 35 vorsätzlichen Steinwürfen aus, die sich zwischen dem 16. Oktober 2022 und dem 7. Februar 2023 ereigneten. Alle betroffenen Personen und Geschädigten werden in der nächsten Zeit nochmal von der Kriminalpolizei Augsburg kontaktiert, heißt es abschließend. (fhz)

