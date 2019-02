Tragischer Vorfall: Sohn entdeckt leblose Mutter neben Ofen - Notarzt kann nicht mehr helfen

Ein Mann hat am Freitag das Haus seiner Mutter betreten - und dann eine schreckliche Entdeckung gemacht. Jede Hilfe kam zu spät.

Steinwiesen - Eine 70-Jährige ist bei einem Schwelbrand in Steinwiesen (Landkreis Kronach) gestorben. Der Sohn der Frau fand die Seniorin am Freitag leblos in ihrem Haus. Sie lag neben einem Ofen, wie die Polizei mitteilte. Der Notarzt konnte nichts mehr für die Frau tun.

Der Sohn erlitt beim Versuch, die Mutter zu retten, eine Rauchgasvergiftung. Warum es zu dem Schwelbrand am Fußboden des Hauses kam, sollen nun die Ermittlungen klären.

dpa