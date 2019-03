„Alles so brutal unerwartet“ - So erlebte Stephanie von Pfuel die letzten Tage mit ihrem Sohn

Kaffee-Gräfin Stephanie von Pfuel trauert um ihren Sohn Karl, genannt „Charly“, der seinen Verletzungen durch einen schweren Unfall in Berlin erlag. Pressesprecher bezieht Stellung.

Update vom 29. März, 13 Uhr: Nun sind mehr Details zu den Verletzungen des 26-jährigen Karl „Charly“ Bagusat, dem ältesten Sohn von Stephanie Gräfin von Pfuel, bekannt. Er soll multiple innere Verletzungen und mehrere Knochenbrüche bei der Kollision mit dem Mercedes und dem Kleintransporter erlitten haben. Familiensprecher Christoph Walter sagte dem „Alt-Neuöttinger Anzeiger“, dass sein Herz am Mittwoch gegen 21 Uhr aufgehört habe zu schlagen.

Weiter sagte der Sprecher der Bild, dass die Ärzte alles getan hätten, „was in ihrer Macht stand“.

Charly Bagusat gründete als Startup-Unternehmer zusammen mit einem Freund die "PlusPeter GmbH". Sie vertrieben Lernmanuskripte für Studenten.

Update vom 29. März, 9.30 Uhr: Wie die Bild-Zeitung schreibt, steht auch der Heimatort der Familie, die Marktgemeinde Tüßling bei Altötting, unter Schock. Charly sei beliebt bei den Menschen dort gewesen, einige mussten sogar weinen, als die Bild sie befragen wollte. Die Beerdigung werde jedoch in einem sehr kleinen Rahmen stattfinden. Ein Sprecher teilte der Bild mit: „Die Trauerfeier wird in Tüßling stattfinden im engsten Kreise der Familie und Freunde.“

Der Leichnam von Karl, den alle „Charly“ nannten, werde im Leichenwagen von der Berliner Charité-Klinik in den Süden gefahren.

Nach dem Tod von Sohn Charly: Stephanie von Pfuel und die Familie unter Schock

Update vom 28. März, 21.51 Uhr: Trauer um Karl Bagusat, genannt Charly, der Mittwochabend gegen 21 Uhr seinen Verletzungen erlag, die er sich eine Woche zuvor in Berlin als Fußgänger bei einem heftigen Zusammenprall mit einem Auto zugezogen hatte. Der Sohn von Stephanie Gräfin von Pfuel, die durch einen Werbespot für Eduscho bundesweit als Kaffee-Gräfin bekannt wurde nur 26 Jahre alt. Wie Christoph Walter, der Sprecher der Gräfin, gegenüber unserer Zeitung mitteilte, stehe die ganze Familie unter Schock. „Das passierte alles so brutal unerwartet“, so Walter, und weiter: „Seine Mutter und alle Geschwister waren ins Krankenhaus gekommen, sie konnten sich von Charly verabschieden.“

Stepahnie von Pfuel sei die ganze Woche bei ihm in Berlin gewesen. Der 26-Jährige war von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt worden, da seine inneren Verletzungen und Brüche zu schwerwiegend waren. „Wir haben alle gehofft, dass er überlebt. Aber er war nicht mehr ansprechbar. Es war einfach zu viel.“ Noch sei Stephanie von Pfuel in Berlin, wo sie eine Wohnung besitzt, doch Charly solle auf alle Fälle in Tüßling beerdigt werden. Hier steht das Familienschloss der von Pfuels und hier ist die Gräfin seit 2014 Bürgermeisterin. Ein Termin für die Beerdigung steht noch nicht fest.

Video: Nach schwerem Unfall ist Sohn von Stephanie von Pfuel gestorben

Berliner Polizei bestätigt: Sohn von Stephanie Gräfin von Pfuel verstorben

Update vom 28. März, 11.45 Uhr: Wie die Berliner Polizei nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist der Sohn von Stephanie Gräfin von Pfuel verstorben. Der 26-Jährige sei nach dem schweren Verkehrsunfall am Mittwoch seinen schweren Verletzungen erlegen.

Update vom 28. März, 08.00 Uhr: Seit zwei Tagen gibt es keine weiteren Informationen der Familie von Pfuel zum Gesundheitszustand von Sohn Charly. Der 26-Jährige war bei einem Unfall in Berlin, wo er lebt, lebensgefährlich verletzt worden. Weitere Details wurden nicht bekannt. Ob Charly weiterhin in Lebensgefahr schwebt oder sich bereits auf dem Weg der Besserung befindet, wurde nicht bekannt.

Update vom 26. März, 15.14 Uhr: Noch immer wird Charly von Pfuel, Sohn von Stephanie von Pfuel, in einem Berliner Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Das habe ein Sprecher Familie der Gala mitgeteilt. Zudem würden sich beide Elternteile im Krankenhaus befinden. Weiter heißt es, „sie kämpfen gerade um sein Leben“. Der 26-Jährige sei schwer verletzt und noch nicht über den Berg. Gala.de zitiert zudem einen Sprecher von Stephanie von Pfuel mit den Worten, dass es sehr ernst sei.

Gegenüber Bild (Bezahlinhalt) meldete sich Stephanie von Pfuel direkt zu Wort: „Wir sind in großer Sorge“. Und: „Wenn es gut geht, dann hat er noch einen weiten Weg vor sich“.

Akute Lebensgefahr! Sohn der „Kaffee-Gräfin“ Stephanie von Pfuel von zwei Autos angefahren

Unser Artikel vom 25. März 2019:

Berlin - Sie ist eine schillernde Persönlichkeit, eine engagierte Politikerin und Wohltäterin für die SOS-Kinderdörfer: Stephanie Gräfin von Pfuel, Herrin des wunderschönen Schlosses Tüßling im Landkreis Altötting, seit 2014 Bürgermeisterin der gleichnamigen Marktgemeinde. Bekannt wurde sie durch einen Kaffee-Werbespot für Eduscho. Seit vergangenem Mittwoch aber durchlebt die 57-Jährige schwere Stunden: Charly (26), eines ihrer sechs Kinder, ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte lebensgefährlich verletzt worden.

Berlin: Charly von Pfuel von zwei Autos erfasst

Mittwochabend gegen 19.30 Uhr passierte es: Der 26-Jährige will die Chausseestraße überqueren. Dabei wird er vom schwarzen Mercedes eines 23-Jährigen erfasst. Charly prallt gegen die Motorhaube und Windschutzscheibe, von dort schleudert er weiter auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt gerade ein Fiat-Transporter entgegen, am Steuer ebenfalls ein 23-Jähriger, auch dieses Fahrzeug erfasst den Körper. Schwer verletzt bleibt der Sohn der Gräfin liegen – er erlitt laut Polizei schwerste Kopfverletzungen, kommt ins Krankenhaus.

Die Unfallautos zeigen deutliche Spuren des heftigen Aufpralls: Die Windschutzscheibe des Mercedes ist gesplittert, der Seitenspiegel des Fiat wurde abgerissen. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Berliner Polizei. Sofort als Charlys Mutter Stephanie von Pfuel von dem Unfall erfährt, eilt sie nach Berlin, wo sie seitdem ihrem Sohn beisteht.

Video: Charly von Pfuel überquert die Straße - dann kommt ein Auto

Stephanie von Pfuel: Heimatgemeinde geschockt

In ihrer kleinen Gemeinde Tüßling aber, wo sich die Gräfin seit vielen Jahren politisch einbringt und die Bürger zu exquisiten Garten- und Weihnachtsmärkten und atemberaubenden Konzerten im Schlosspark einlädt, bangen die Leute mit ihr. Jeder hofft, dass Charly das Krankenhaus bald wieder verlassen darf.

Charly, der noch einen Bruder und vier Schwestern hat, ist beruflich sehr erfolgreich. Er ist Mitbegründer der Firma PlusPeter GmbH in Berlin – einem mittlerweile international erfolgreichen Unternehmen, das sich um Lernskripte für Studenten kümmert. Von seinem Büro bei PlusPeter kam Charly vermutlich auch, als er an diesem Mittwoch die Straße überquerte. Nun liegt er auf der Intensivstation.

