Die Situation bei einem Einsatz der Polizei in einer Asylunterkunft in Stephansposching im Landkreis Deggendorf ist eskaliert. Mehrere Polizisten wurden verletzt.

Update 12.41 Uhr: Nach einem Einsatz in einer Asylunterkunft in Stephansposching in Niederbayern gestalten sich die Ermittlungen schwierig, berichtet der BR in Bezug auf die Polizei. Sechs Männer aus Nigeria wurden bei dem Einsatz festgenommen, sie werden derzeit vernommen. Ein Dolmetscher wurde hinzugerufen. Ob die Männer Angaben zum Vorfall machen, ist derzeit noch unklar. Zudem könnten auch Zeugen im Ankerzentrum in Stephansposching erneut vernommen werden.

Als „starker Tobak“ bezeichnet ein Polizeisprecher die Vorfälle in der Asylunterkunft laut BR. Polizisten wurde ins Gesicht gespuckt - das werte er als Körperverletzung und spricht von einem absoluten „No Go“.

Erstmeldung: Polizisten beleidigt und bedrängt - dann eskaliert die Situation

Stephansposching - Bei einem Einsatz in einer Asylunterkunft in Bayern sind fünf Polizisten verletzt worden. Die Beamten wurden am Freitag in die kleine Gemeinde Stephansposching gerufen, weil einige Bewohner des Flüchtlingsheims randalierten. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden die Beamten zunächst von etwa 30 aufgebrachten Flüchtlingen beleidigt und bedrängt. Als die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Rädelsführer aus der Menge zogen, eskalierte die Situation völlig.

Auf Polizisten eingeschlagen: Bewohner von Asylunterkunft in Stephansposching errichten Barrikaden

Mehrere Asylbewerber schlugen auf die Polizisten ein und warfen Fahrräder auf die Beamten. Die Einsatzkräfte wehrten sich mit Pfefferspray. Ein Asylbewerber sei mit beiden Füßen in die Seitenscheibe eines Polizeiautos gesprungen, hieß es. Einige Flüchtlinge errichteten Barrikaden und hinderten die Polizei daran, das Gelände zu verlassen.

Polizei ruft Verstärkung in Asylunterkunft Stephansposching - mehrere Festnahmen

Erst als Verstärkung eintraf, gelang es den Beamten, die Lage zu beruhigen. Vier Polizisten kamen den Angaben zufolge ins Krankenhaus. Sie erlitten Schnitt- und Rippenverletzungen sowie Verletzungen an den Augen. Sechs Männer aus Nigeria im Alter zwischen 23 und 38 Jahren wurden festgenommen. Die Ermittlungen gegen sie laufen.

dpa

