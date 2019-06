Polizisten beleidigt und bedrängt - dann eskaliert die Situation

Genau so geht es auch in deren Heimatländern zu, was wiederum einer der Gründe ist, daß es in diesen Ländern kaum möglich sein wird, halbwegs rechtstaatliche Strukturen zu errichten. Dort wird - auch durch die Bevölkerungsexplosion - immer ein Heer von skrupellosen Tagedieben dem Rest der Bevölkerung das Leben ruinieren. Das schaut Euch gut an, liebe Medien, wenn Ihr so bereitwillig Beifall klatscht, wenn jährlich hunderttausende davon illegal nach Deutschland einströmen werden "dank" dem Migrationspakt!