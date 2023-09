„Ich wusste schon immer, dass ich keine Kinder wollte“: Junge Frau (22) aus Niederbayern lässt sich sterilisieren

Von: Elisa Buhrke

Franziska Adam aus Moos hat sich sterilisieren lassen. Die Studentin ist gerade einmal 22 Jahre alt – und doch war sie sich in ihrer Entscheidung sicher, keine Kinder zu wollen. Die Skepsis vieler Ärzte kritisiert sie.

Moos - Will ich Kinder oder nicht? Das ist eine Frage, mit der sich wohl jeder Mensch im Lauf seiner Zwanziger oder Dreißiger befasst – und die vor allem für junge Frauen mit viel Druck verbunden sein kann. Für Franziska Adam stand jedoch früh fest, dass sie weder schwanger werden, noch auf einem anderen Weg jemals Kinder bekommen möchte. Die 22-jährige Studentin aus Moos (Landkreis Deggendorf) hat sich deshalb sterilisieren lassen. Doch die Suche nach einem Arzt stellte sie vor viele Hindernisse.

Junge Frau (22) aus Niederbayern lässt sich sterilisieren – Pille kam nicht mehr in Frage

„Ich wusste schon immer, dass ich keine Kinder wollte“, sagt Adam im Interview mit unserer Redaktion. Vor ihrer Sterilisation hatte sie jahrelang die Pille genommen – doch mit dieser Verhütungsmethode sei sie schon lange unglücklich gewesen. Denn durch die Hormone habe sie „heftige psychische Probleme bekommen“. Auch andere, hormonfreie Mittel kamen für die damals 21-Jährige langfristig nicht in Frage: Kondome erschienen ihr zu unzuverlässig, bei der Kupferspirale fürchtete sie Nebenwirkungen.

Über eine Sterilisation dachte Adam deshalb zum ersten Mal mit 18 Jahren nach. Ihr damaliger Partner sei sterilisiert gewesen und brachte sie überhaupt auf die Idee: „Von da an war das in meinem Hinterkopf, dass ich mir gedacht hab: Das ist ja eine Möglichkeit.“ Auch wenn die Beziehung endete, der Wunsch nach endgültiger Sicherheit bei der Verhütung blieb. „Ich hab, seit ich denken kann, meine Einstellung zu eigenen Kindern nicht geändert.“

Traumatisierendes Erlebnis bei der Frauenärztin: „Aus allen Wolken gefallen“

Nach dreijähriger Bedenkzeit war für Adam die Entscheidung deshalb klar: Sie wollte sich sterilisieren lassen. Doch auf der Suche nach einem Arzt oder einer Ärztin, die bereit war, den Eingriff auch tatsächlich durchzuführen, musste die Niederbayerin so einige Hürden überwinden. Besonders die Erfahrung mit ihrer damaligen Frauenärztin beschreibt die heute 22-Jährige als regelrecht traumatisierend. „Als ich ihr davon erzählt habe, ist sie aus allen Wolken gefallen.“ Ihre Gynäkologin hätte immer wieder auf Adams Partner oder ihren zukünftigen Partner verwiesen. „Es ging nie drum: Was ist, wenn ich mal Kinder haben möchte? Es ging immer nur darum, dass ich meinem Partner dann ja keine Kinder geben kann, falls er welche möchte. Dass ich quasi die Pflicht hätte, ihm ein Kind zu schenken.“

Franziska Adam aus Niederbayern hat sich mit 21 Jahren sterilisieren lassen. Sie weiß bereits seit Jahren, dass sie keine Kinder möchte. © privat

Von der heftigen Reaktion ihrer Ärztin fühlte sich Adam deshalb überrumpelt. „Irgendwann hat sie so auf mich eingeredet, dass ich quasi angefangen habe, zu heulen, und mit einem neuen Pillenrezept aus der Praxis bin.“ An ihrem Vorhaben änderte sich dennoch nichts – durch den Gegenwind habe sie es nur umso mehr gewollt. „Es gibt einem aber auch das Gefühl, dass die ganze Welt denkt: Irgendwas ist falsch mit dir.“ Freunde von ihr hätten dafür eher mit Interesse auf Adams Wunsch nach einer Sterilisation reagiert. Und ihren Eltern teilte die Studentin ohnehin erst von ihrer Entscheidung mit, als sie sich bereits sicher war.

Verein Selbstbestimmt steril listet Anlaufstellen in Bayern auf

Nach dem Erlebnis bei ihrer Frauenärztin telefonierte die Adam sämtliche Kliniken in ihrem näheren Umfeld ab, die auf der Website explizit „Sterilisation“ als Leistung gelistet hatten. Es hagelte Absagen: „Also in dem Alter, da machen wir das nicht“, habe sie immer wieder gehört, oder: „müsste man individuell klären, da können sie dann gerne in einem Jahr einen Termin haben“.

Sterilisation der Frau Laut pro familia sind in Deutschland jeweils fünf Prozent der Frauen und Männer im Alter von 18 bis 49 Jahren sterilisiert. Es handelt sich um eine nahezu endgültige Verhütungsmethode: Bei einer Frau werden dabei die Eileiter verschlossen oder seltener ganz oder teilweise entfernt. Der Eingriff hat in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Funktion der Eierstöcke, die Hormone und den Zyklus der Frau. Die Methode gilt als sehr sicher: Innerhalb von zehn Jahren werden danach ein bis zwei von 100 Frauen aber trotzdem schwanger – häufig allerdings, weil die Schwangerschaft schon vor der Operation vorlag. Rückgängig gemacht werden kann die Sterilisation nur durch einen aufwendigen Eingriff. Doch nur 25 bis 80 Prozent aller Frauen werden danach wieder schwanger. Fünf bis zehn Prozent bereuen die Sterilisation im Nachhinein. Quelle: pro familia (2013)

Über eine Doku wurde Adam schließlich auf den Verein „Selbstbestimmt steril“ aufmerksam. Dieser bietet auf seiner Website eine Karte an, die Praxen, welche Sterilisationen in Deutschland durchführen, anzeigt. In Bayern gibt es dafür zum Beispiel Gynäkologen in Nürnberg, Ingolstadt und München. Für Adam war die nächstgelegene Anlaufstelle allerdings drei bis vier Stunden Fahrtzeit entfernt.

Kurzes Beratungsgespräch: Volljährigkeit und freiwillige Entscheidung als Bedingungen

Letztendlich nahm sie den langen Fahrtweg auf sich, weil sie die Sterilisation unbedingt wollte. Im telefonischen Beratungsgespräch im Voraus habe die Ärztin mit ihr nur die notwendigen Fragen geklärt: Ob Franziska Adam volljährig sei und den Eingriff aus freien Stücken durchführen lassen wolle. „Das waren ihre einzigen Bedingungen. Sie meinte: Jemand, der volljährig ist, dürfe mit seinem Körper machen, was er möchte. Und dass sie dann eben auch keine Rückfragen stellen möchte.“

Für die Operation musste Adam einen Tag vorher für ein weiteres Vorbereitungsgespräch anreisen. Der Eingriff selbst habe dann gerade einmal 40 Minuten gedauert: „Ich habe auch eine Gebärmutterschleimhautverödung machen lassen, damit ich meine Periode nicht mehr bekomme.“ Viele Frauen würden beide Eingriffe parallel durchführen lassen, hat Adam durch Online-Foren erfahren. Die Sterilisation allein hätte sogar nur 20 Minuten gebraucht. Die Mooserin blieb danach für etwa ein bis eineinhalb Stunden im Aufenthaltsraum der Klinik, dann durfte sie nach Hause fahren.

Skepsis von Ärzten bei der Sterilisation – frühe Mutterschaft gesellschaftlich stärker akzeptiert

Adam kann zum Teil nachvollziehen, dass sie zuvor aufgrund ihres jungen Alters bei vielen Ärzten auf Skepsis stieß. Eine genaue Abwägung der Risiken einer Sterilisation hält auch sie für wichtig. Aber: „Ich finde, es fehlt halt daran, dass man die Frauen ernst nimmt. Anstatt zu denken: Die ist erst 21, die kann jetzt noch nicht über ihr Leben entscheiden.“ Eine Sterilisation kann entweder gar nicht oder nur mit einer aufwändigen weiteren OP wieder rückgängig gemacht werden. Laut einer Broschüre von pro familia werden danach 25 bis 80 Prozent der Frauen doch wieder schwanger. Fünf bis zehn Prozent aller Frauen und Männer würden die Entscheidung zur Sterilisation im Nachhinein bereuen. Risikofaktoren dafür: Junges Alter, die Durchführung des Eingriffs in einer Drucksituation wie einer Beziehungskrise oder aber unmittelbar nach einer Geburt.

Franziska Adam jedoch ist bislang glücklich mit ihrer Entscheidung. Schließlich gebe es auch viele Frauen, die in ihrem Alter schwanger werden würden – und eine frühe Mutterschaft würde niemand so stark hinterfragen. „Die Sterilisation ist ja eine Entscheidung für mich gewesen. Sollte ich sie jemals bereuen, dann tue ich das für mich allein“, sagt Adam. „Aber wenn ich schwanger werde, dann ziehe ich nicht nur mich mit rein, sondern auch den Vater und das Kind. Sollte ich dann in drei Jahren merken: Hätt ich‘s doch lieber nicht gekriegt – dann betrifft das ja einen viel größeren Kreis.“ Ihrer Ansicht nach sollte jede gynäkologische Praxis eine sichere Anlaufstelle sein – eben auch für die Anliegen von jungen Frauen, die auf keinen Fall Kinder wollen.

