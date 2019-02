Sterne-Regen für Bayerns Köche

Nobelessen ohne Etikette – das ist der neue Trend in den Städten. Der Guide Michelin hat diesmal besonders Lokale berücksichtigt, die Regionales in legerer Atmosphäre auftischen.

Unter den Sterne-Küchen sind zwei kleine Restaurants in München. Zu den Gewinnern gehört auch das Luce d’Oro im Schloss Elmau, das jetzt zwei Sterne hat.

Das Konzept ist alt: Er steht in der Küche, sie bedient die Gäste in ihrem „Wohnzimmer“, wie sie ihr kleines Lokal in Giesing an der Zehentbauernstraße liebevoll nennen. Vor zwei Jahren haben Florian (29) und Sabrina Berger (27) ihr „Gabelspiel“ eröffnet. Er, ein gebürtiger Österreicher, bezeichnet sich selbst als „Aromenjongleur, Produktfanatiker und Visionär“, hat Stationen im Restaurant Nr. 15, dem Hangar 7 oder dem Tantris absolviert, bevor er sich den Traum vom eigenen Lokal erfüllte. Seine Frau Sabrina, ein echtes Münchner Kindl, ist die Seele des Gabelspiels. Gelebte Leidenschaft.

Wählen zwischen 4 bis 8 Gängen

„Wir haben zusammen geträumt und gewonnen“, freut sich Sabrina Berger über ihren ersten Michelin-Stern. Sie beide seien „extremst überrascht“ gewesen, erzählt Sabrina Berger am Telefon. Das Ehepaar ist zur Verleihung nach Berlin geflogen. Heute kommt es zurück und ist am Abend gleich wieder für die Gäste da – im „Gabelspiel“ kann man zwischen 4 bis 8 Gängen wählen. Dazu werden alkoholische und alkoholfreie Getränke serviert (bei vier Gängen zahlt man 65 Euro plus 32 Euro Getränkebegleitung).

+ Leidenschaftliche Gastgeber: Sabrina und Florian Berger bekamen gestern für ihr „Gabelspiel“ einen Stern.

„Dieses Elitäre war gestern“, begründet der Direktor des Restaurantführers, Ralf Flinkenflügel, die Entscheidung der Inspektoren.

Ein weiterer Trend in der gehobenen Gastronomie ist schon seit Jahren eine vegetarische Ausrichtung. Das Tian Restaurant an der Frauenstraße in München entführt seine Gäste in eine „faszinierende Welt vegetarischer und veganer Gerichte“. Dafür ist es jetzt mit einem Stern belohnt worden. Mit der Vision, einen Ort für hochwertiges, gesundes vegetarisches Essen zu schaffen, gründete Christian Halper 2011 das erste Tian Restaurant in Wien, das der Guide Michelin bereits mit einem Stern bedacht hat. Jetzt folgte der Münchner Ableger. Vier Gänge kosten im Tian 89 Euro, Weinbegleitung 39 Euro.

+ Nicht nur Fernsehkoch, sondern jetzt auch stolzer Zwei- Sterne-Koch: Alexander Herrmann aus Wirsberg. © AFP/Tobias Schwarz

Das preisgekrönte Schloss Elmau leuchtet seit Dienstag noch heller. Der Guide Michelin hat dem dortigen Gourmet-Restaurant Luce d’Oro den ersehnten zweiten Stern verliehen. „Darauf haben wir ein ganzes Jahr hingearbeitet“, sagt Mario Corti, der Kulinarische Direktor des Luxus-Hotels im ersten Überschwang.

„Wir freuen uns riesig.“ Seit Oktober 2017 bildet Corti mit Christoph Rainer ein exquisites Duo. Letzterer steht für Qualität – und Sterne. Den zweiten Michelin-Stern möchte Rainer aber nicht für sich alleine in Anspruch nehmen. „Ein solcher Erfolg ist immer eine Teamleistung“, betont der strahlende Chefkoch des Luce d’Oro (das Vier-Gänge-Menü kostet 140 Euro).

Nichts verändert hat sich in der absoluten Spitzengruppe der Drei-Sterne-Restaurants. Mit dem „Atelier“ in München und der „Überfahrt“ in Rottach-Egern hat Bayern nach wie vor zwei davon. Bundesweit gibt es im „Guide Michelin“ 2019 zehn Drei-Sterne-Restaurants. Deutschlandweit gibt es 309 Sternelokale, das sind neun mehr als im Vorjahr.

STEPHANIE EBNER / CHRISTOF SCHNÜRER

Die Sterneküche Oberbayern:

3 Sterne: Atelier, München; Restaurant Überfahrt, Rottach-Egern

2 Sterne: Luce d’Oro, Krün; Restaurant Heinz Winkler, Aschau; Alois – Dallmayr Fine Dining, Esszimmer, Werneckhof, Tantris, alle München

1 Stern:Cramers Schlossrestaurant, Hohenkammer; Christians Restaurant, Kirchdorf/Mühldorf; Das Marktrestaurant, Mittenwald; Acquarello, Gabelspiel, Les Deux, Schuhbecks Fine Dining, Schwarzreiter, Showroom, Tian, alle München; Huberwirt, Pleiskirchen; Dichterstubn, Rottach-Egern; Aubergine, Starnberg