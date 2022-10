2,5 Millionen Euro Mietkosten: Steuerzahler-Bund kritisiert Söders Prestigeobjekt – und weitere Fälle

Von: Felix Herz

Jahr für Jahr listet der Steuerzahler-Bund Fälle möglicher Steuerverschwendung auf. Auch im Jahr 2022 gibt es davon so einige in Bayern.

München – Jährlich gibt es staatliche Ausgaben, die mehr zum Kopfschütteln als zum verständnisvollen Nicken anregen. Mit diesen befasst sich auch der Steuerzahler-Bund – und veröffentlicht regelmäßig das Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler. Darin landen Fälle möglicher Steuerverschwendung – teils sehr kurios. So ist es auch in diesem Jahr wieder.

Schwarzbuch des Steuerzahler-Bundes: Die großen und bekannten Fälle

Im Steuer-Schwarzbuch prangert der Verband jährlich an, wo aus seiner Sicht Steuergelder verschwendet wurden. Auf der Website schwarzbuch.de sowie im neuen Buch des Verbandes informieren die Autoren über ihre diesjährige Auswahl. Hauptsächlich sind es Fälle, die der Öffentlichkeit bereits bekannt sind – zum Beispiel das Zukunftsmuseum in Nürnberg, Söders Prestige-Projekt. Es verschlingt jährlich Mietkosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Der Freistaat verpflichtete sich zudem, diesen Betrag 25 Jahre lang zu leisten.

Das Zukunftsmuseum in Nürnberg. Beste Lage direkt an der Pegnitz hat auch ihren Preis. © Daniel Karmann/dpa

Auch das G7-Gipfeltreffen in Elmau taucht in der Auflistung des Steuer-Schwarzbuches auf. 180 Millionen Euro kostete die politische Elite-Veranstaltung den Steuerzahler, 45 Millionen mehr als im Premieren-Jahr 2015 – und der Verband mutmaßt, dass die tatsächliche Summe sogar höher liege. Abschließend fragt schwarzbuch.de zu diesem Fall, ob der G7-Gipfel denn ausgerechnet im abgeschiedenen Werdenfelser Land hatte stattfinden müssen. Eine Frage, die schon im Juni öfter aufgekommen war.

Das Steuer-Schwarzbuch: Zwei kuriose Fälle

Doch nicht nur die großen Fälle finden ihren Weg ins Schwarzbuch – der Verband listet auch immer jene kleinen, aber umso kurioseren Steuerverschwendungen auf. So zum Beispiel eine Fuß- und Radfahrerbrücke in Traunstein. Für zwei Millionen Euro wurde sie über der Bundesstraße 304 errichtet. Teil der Brücke ist auch eine Fußbodenheizung für 150.000 Euro, die im Winter Eis und Schnee wegschmelzen soll. 2021 ergab das eine Stromrechnung in Höhe von über 20.000 Euro. Künftig lässt die Stadtverwaltung die Heizung nun ausgeschaltet. Eis und Schnee werden – wie sonst üblich – wieder Mitarbeiter des Winterdienstes wegräumen.

In Regensburg steht ein Klohäusschen für fast 900.000 Euro. Das Bauwerk bietet auch überdachten Platz für wartende Bus-Fahrgäste. Ein Zweck, den der Steuerzahlerbund – genauso wie die Barrierefreiheit des Klos – versteht. Doch muss es so teuer sein? Ja, antwortet die Stadtverwaltung und verweist auf die hohen Ansprüche, ein passendes Klo ins Zentrum der Weltkulturerbe-Stadt zu stellen. (fhz)

