Stichwahl für Landräte in Bayern: Fast alle Ergebnisse liegen vor

München - Am 15. März 2020 haben die Bürger in vielen Landkreisen Bayerns ihren Kandidaten gewählt. Doch in einem guten Dutzend Fällen waren Stichwahlen nötig, weil keiner der angetretenen Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erringen konnte. Auch alle Ergebnisse der Stichwahl finden Sie hier.

Stichwahl 2020 in Bayern: Ergebnisse der Landratswahlen in der interaktiven Karte

In der folgenden interaktiven Karte können Sie verfolgen, welche Ergebnisse der Landratswahlen in Bayern bereits ausgezählt und veröffentlicht sind. Die Stichwahl-Ergebnisse laufen zusätzlich am zweiten Wahlsonntag ein, sobald diese ausgezählt sind. Da wir auf die grundlegende Bereitstellung der strukturierten Basisdaten des Landesamtes für Statistik angewiesen sind, kann es sein, dass wenige Minuten zwischen dem ausgezählten Ergebnis und der Weitergabe dieses Ergebnisses liegt. >>> Wahlkarte und Ergebnisse aktualisieren <<<

Es gibt mehrere mögliche Wahlausgänge, die wir für Sie aufbereitet haben. Bei jedem Ergebnis ist vermerkt, ob einer der Kandidaten gewählt wurde oder eine Stichwahl notwendig war. Falls einer der unwahrscheinlicheren Sonderfälle des bayerischen Wahlrechts eintrat, zum Beispiel ein Losentscheid, finden Sie ebenfalls einen Hinweis darauf in der interaktiven Karte. Mehr zu unserem Datenjournalismus-Projekt zur Kommunalwahl und zu unseren Methoden erfahren Sie in unseren Hintergrundinformationen zur Datensammlung und Datenaufbereitung von merkur.de.

Darstellung der Wahlergebnisse aller Landkreise in Bayern - auch für Stichwahlen

Sobald ein Ergebnis der Stimmzettel*-Auszählung endgültig feststeht, wird die jeweilige Landkreisfläche farbig dargestellt. Die Farbe richtet sich nach der Parteizugehörigkeit des siegreichen Kandidaten. Sollte es im ersten Wahlgang noch keinen Sieger gegeben haben, war die Stichwahl nötig, und der Landkreis erschien in der Karte dunkelgrau. Am 29. März aktualisiert sich das Ergebnis dann automatisch.

Eine individuelle Einfärbung nach Partei erfolgt für alle Parteien, die bei der Europawahl 2019* in Bayern mindestens 0,5 Prozent der Stimmen erhalten hatten. In allen anderen Fällen wird in der Karte die Farbe hellrosa verwendet. Das Ergebnis wird aber auch dann detailliert und mit vollständigen Namen der Landratskandidaten ausgewiesen.

Bedienung der interaktiven Karte

In der interaktiven Karte können Sie jeden einzelnen Landkreis anklicken, um die Ergebnisse zu sehen. Zum Zoomen gibt es die Plus- und Minus-Buttons innerhalb der Grafik. Alternativ können Sie die Taste STRG drücken und mit dem Mausrad zoomen. Auf Smartphones und Tablets können Sie die Ansicht mit zwei Fingern größer oder kleiner ziehen.

Hinweis: Sobald Sie den Artikel im Browser aktualisieren, erscheint die interaktive Wahl-Karte mit den jeweils neuesten Daten. Wegen der extrem hohen Datenmenge kann es einige Sekunden dauern, bis die Ansicht mit sämtlichen Ergebnissen vollständig geladen ist.

