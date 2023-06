Auf dem Weg zur Bärenmoosalpe: Wanderer bricht zusammen und stirbt

Von: Katarina Amtmann

Bei einer Wanderung in Pfronten im Allgäu ist ein Mann zusammengebrochen und gestorben. © IMAGO / Alexander Rochau

Nachdem ein Mann beim Wandern zusammengebrochen waren, alarmierten seine Begleiter sofort die Rettungskräfte. Trotzdem kam jede Hilfe zu spät.

Allgäu - Ein Mann ist bei einer Wanderung im Allgäu gestorben. Der 71-Jährige brach auf dem Weg zur Bärenmoosalpe im sogenannten Himmelreich in Pfronten zusammen. Er konnte nicht mehr reanimiert werden, wie die Polizei am Mittwoch, 14. Juni, berichtete.

Bärenmoosalpe im Himmelreich: Wanderer bricht zusammen - Reanimation nicht erfolgreich

Der Wanderer war demnach am Dienstag mit zwei Begleitern unterwegs, als er in 1505 Metern Höhe plötzlich gesundheitliche Probleme bekamt und in dem steilen Gelände zusammenbrach. Die Begleiter riefen sofort die Rettungskräfte und leistetem dem Mann Erste Hilfe. Kurz darauf traf ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt an Bord ein. Doch trotz längerer Reanimationsversuche starb der Wanderer den Angaben zufolge noch vor Ort.

Wanderer (71) stirbt im Allgäu - Kriseninterventionsteam kümmert sich um Begleiter

Die Bergung übernahmen Polizeibeamte der Alpinen Einsatzgruppe und die Bergwacht Pfronten. Dabei kam auch der Polizeihubschrauber „Edelweiß“ mit einer Seilwinde zum Einsatz. Die Bergwacht brachte die zwei Ersthelfer ins Tal und kümmerte sich mit dem Kriseninterventionsteam um die Betreuung. Die genaue Todesursache des Wanderers ist noch unbekannt. (kam/dpa)

