BMW kommt nach Überholmanöver von Straße ab und geht in Flammen auf – Fahrer stirbt in Wrack

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Das Überholmanöver war bereits vollendet, da kam der BMW von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und fing sofort Feuer.

Bayerisch Eisenstein - In Niederbayern hat sich am Samstag, 10. Juni, ein tödlicher Unfall ereignet. Darüber informiert die Polizei am Montag in einer Pressemitteilung.

BMW kommt in Niederbayern von Straße ab und überschlägt sich - Wagen geht in Flammen auf

Demnach befuhr eine Frau aus dem Landkreis Straubing-Bogen die Bundesstraße B11 von Bayerisch Eisenstein kommend in Richtung Zwiesel (Landkreis Regen). Unmittelbar nach dem Ortsende wurde sie von einem grauen BMW überholt. „Nachdem das Überholmanöver bereits vollendet war, kam der BMW etwa auf Höhe der Ortschaft Arberhütte plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab“, so die Polizei weiter. Der Wagen überschlug sich in der Böschung und kam zwischen Bäumen auf dem Dach zum Liegen. Das Auto fing sofort Feuer.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Auto überschlägt sich und fängt Feuer: BMW-Fahrer stirbt nach Unfall

Die Fahrerin des überholten Wagens wählte sofort den Notruf. Die Feuerwehr löschte den lichterloh brennenden Wagen. Der Fahrer, der sich offenbar alleine im Fahrzeug befunden hatte, konnte aber nicht gerettet werden.

Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle bestellt, außerdem wurden „weitere Maßnahmen zur Identifikation der bisher unbekannten Leiche eingeleitet“, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die B11 war für die Dauer der Unfallaufnahme für den gesamten Verkehr gesperrt. (kam/dpa)

Ein Autofahrer zog „offenbar unvermittelt ohne Blinken“ mit rund 120 km/h auf die linke Fahrspur der Autobahn. Dort war aber bereits ein Auto mit knapp 200 km/h unterwegs. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.