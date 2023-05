Tödlicher Zusammenstoß: VW und Laster rasen frontal ineinander – Mann (54) stirbt in Klinik

Von: Elisa Buhrke

Tödlicher Unfall im Landkreis Main-Spessart: Zwei Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. © NEWS5 / Höfig

Bei einem schweren Unfall im Landkreis Main-Spessart sind zwei Autos miteinander kollidiert. Ein 54-jähriger Mann verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Lohr am Main – Bei dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Landkreis Main-Spessart ist ein Mann (54) ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, 17. Mai, auf der B 276 zwischen Lohr am Main und Partenstein. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, brachte der Rettungsdienst alle drei Beteiligten in Krankenhäuser, wo der 54-Jährige kurze Zeit später verstarb.

Nach erstem Ermittlungsstand ist ein 34-Jähriger gegen 14.45 Uhr mit seinem VW mit Anhänger auf der B 276 in Fahrtrichtung Lohr am Main gefahren. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Sprinter zusammen, in dem der 54-jährige Fahrer und ein 36-jähriger Beifahrer saßen.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Fahrer des Sprinters lebensgefährliche Verletzungen. Auch der Beifahrer und der VW-Fahrer wurden schwer verletzt. Neben Rettungssanitätern und Notärztin waren auch die örtlichen Feuerwehren im Einsatz. Diese befreiten die Schwerverletzten zunächst aus den demolierten Fahrzeugen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst die Verletzten unmittelbar in die umliegenden Krankenhäuser. Dort verstarb der 54-Jährige wenig später.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, ermittelt die Polizeiinspektion Lohr am Main. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und erforderlichen Bergungsarbeiten blieb die Bundesstraße komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

