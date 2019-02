Dachstuhlbrand: Nachbarn retten Pfarrer aus brennendem Haus

Nachbarn haben einen Pfarrer in Unterfranken aus seinem brennenden Heim gerettet. Dort hatte der Dachstuhl aus noch unbekanntem Grund Feuer gefangen.

Update 06. Februar 2019, 12.45 Uhr:

Ein Dachstuhlbrand hielt die Rettungskräfte in Unterfranken in Atem. Jetzt sind neue Details zur Rettung eines Pfarrers bekannt geworden.

Ein 31-Jähriger habe eine Leiter geholt und den Pfarrer am Mittwochmorgen zusammen mit zwei weiteren Nachbarn aus dem ersten Stock befreit, teilte die Polizei mit. Der 51-jährige Geistliche sei in seinem Schlafzimmer von den Flammen eingeschlossen gewesen. Er blieb unverletzt.

Erstmeldung: Pfarrer mit Drehleiter gerettet: Dachstuhlbrand hält Feuerwehr in Atem

Stockheim - Mindestens 400.000 Euro Schaden sind durch den Brand eines Dachstuhls in Unterfranken entstanden. Feuer und Löschwasser hätten das Pfarrheim in Stockheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) stark beschädigt, erklärte die Polizei am Mittwochmorgen. Die Rettungskräfte waren wenige Stunden zuvor zu dem Brand gerufen worden.

Die Feuerwehr rettete den 51 Jahre alten Pfarrer mit einer Drehleiter aus dem Gebäude. Die anschließenden Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten mehrere Stunden. Wieso der Dachstuhl in Brand geraten war, blieb zunächst unklar.

