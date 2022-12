Feuerwehr rettet hilflosen Jungschwan bei eisigen Temperaturen von Straße

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Feuerwehrmann nähert sich dem erschöpften Schwan. © Armin Lerch/Feuerwehr Stockstadt/dpa/ dpa-Bildfunk +++

Es war eisig kalt in Bayern am Sonntagmorgen. Die Feuerwehr musste in Stockstadt einen erschöpften Schwan retten, er hatte sich kaum noch bewegt.

Stockstadt am Main - Ein hilfloser und erschöpfter Jungschwan ist am Sonntag, 18. Dezember, im Landkreis Aschaffenburg von der Feuerwehr gerettet worden.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Erschöpfter Schwan von Feuerwehr in Stockstadt gerettet

Das Tier habe am frostigen Morgen des vierten Advents auf einer Straße in Stockstadt am Main gesessen. Es habe sich kaum noch bewegt, wie die Feuerwehr mitteilte. Weil Schwäne nur im Wasser abheben können, konnte das unerfahrene Tier auch nicht fliegen.

Ein Schwan im Bus? Kuriose Rettungsaktion in Oberfranken

Zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion ist es im bayerischen Lichtenfels gekommen. Ein Busfahrer hat einen verletzten Schwan mitgenommen. Die Fahrgäste waren begeistert.

Frostiger Sonntag mit minus 8 Grad: Schwan wird im Tierheim aufgepäppelt

Die Einsatzkräfte brachten den Schwan in ein Tierheim. Dort wird er aufgepäppelt wird, bis die Temperaturen wieder steigen. Am Sonntagmorgen war es in Stockstadt am Main minus 8 Grad kalt. (kam/dpa)

Alle Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer bei uns. Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.