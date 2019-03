Stöbern, staunen – oder Tango tanzen. Unsere Ausflugstipps zum Wochenende

Der Fasching ist vorbei, aber langweilig wird es deswegen nicht in Bayern. Wir haben fürs Wochenende einige Ausflugstipps zusammengestellt.

Alles zum Stöbern

Leseratten aufgepasst, in Gröbenzell (Kreis Fürstenfeldbruck) gibt es am Wochenende einen Pflichttermin: In der Wildmooshalle findet Samstag und Sonntag der große Bücherflohmarkt statt. Auf 1200 Quadratmetern werden aber nicht nur Romane und Sachbücher angeboten, sondern auch DVDs, Schallplatten, Computerspiele oder Hörbücher. Der Flohmarkt findet Samstag von 10 bis 17 Uhr, Sonntag von 10 bis 16 Uhr statt. Der Erlös geht an Hilfsprojekte.

Alles Schwarz-Weiß

Die Film- und Fototage in Oberhaching (Landkreis München) stehen in diesem Jahr ganz unter dem Motto „Schwarz-Weiß“. Neben den Werken des Foto- und Filmclubs Fürstenfeldbruck bekommen die Besucher aber auch Tipps und Anregungen von Profis geboten. Die Veranstaltung findet Samstag und Sonntag jeweils ab 13.30 Uhr im Bürgersaal statt.

Alles in Miniatur

In der Tenne des Veranstaltungsforums Fürstenfeldbruck finden am Wochenende die Modellbautage statt. Ob Flugzeuge, Schiffe oder Figuren – die 80 Aussteller bringen etliche Miniaturen für große und kleine Besucher mit. Geöffnet ist an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr.

Alles im Takt

Für Tanzbegeisterte ist es die letzte Gelegenheit für die nächsten Wochen. Am Sonntag findet in der Westtorhalle Murnau von 15 bis 19 Uhr der letzte Tanznachmittag bis zum Sommer statt. Diesmal wird dort Tango getanzt. Der Eintritt ist frei.