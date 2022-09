Bayer wird mit Leberkassemmel in der Hand geblitzt - und freut sich über die moderate Strafe

Von: Armin T. Linder

Ein besonders ungewöhnliches Blitzerfoto flatterte einem Mann aus Bayern ins Haus: Es zeigt ihn beim Genuss einer Leberkassemmel.

Straubing - Geblitzt zu werden, ist für keinen Autofahrer schön. Auch Andreas Spagert aus Leiblfing (Landkreis Straubing-Bogen) in Niederbayern fuhr in eine Radarfalle. Und hatte danach trotzdem gleich zweimal Grund zur Freude. Zum einen hat er ein besonders skurriles Foto bekommen. Zum anderen war er danach happy über die vergleichsweise moderate Strafe.

Bayern: Autofahrer wird mit Leberkassemmel geblitzt - und veröffentlicht Foto

Das entstandene Bild postete er, nachdem ihn die entsprechende Post erreichte, prompt für alle öffentlich sichtbar bei Facebook. Auch wenn es etwas grisselig ist, so kann man schon erkennen, wie er in der linken Hand eine Leberkassemmel umgreift und mit der rechten das Steuer offenbar sicher unter Kontrolle hält. Dazu scheint er einen genießenden Gesichtsausdruck zu zeigen.

„Wenn du in der 30er-Zone mit 36 km/h geblitzt wirst ...“, schreibt er dazu „ ... du aber froh bist, dass du nur 30 € zahlen musst.“ Der Bayer sinniert über sich selbst: „Hättest du auf dem Foto nicht Leberkas-Semmel [...] und Metzger-Tüte, sondern ein Handy gehalten, wär‘s deutlich teurer geworden ...“ Tatsächlich wäre das Bußgeld bei einem Handy am Steuer deutlich höher ausgefallen, insofern sieht Spagert das Positive an der Sache. Und der Verzehr einer Leberkassemmel während der Fahrt ist ja nicht verboten, solange man sicher das Auto steuert.

Bayern: Geblitzter Autofahrer war auf dem Heimweg - und kam da immerhin mit vollem Bauch an

Der Niederbayer kassierte für das skurrile Blitzerfoto immerhin 16 Likes und ein paar Kommentare. Und er mag es so sehr, dass er auch unserer Redaktion die Erlaubnis gegeben hat, es weiterzutragen. In die Radarfalle getappt sei er „von Straubing zurück zu meinem Wohnort in Leiblfing“, erklärt er. Das Bußgeld dürfte ihn dennoch geschmerzt haben. Aber wenigstens war der Bauch nach der Fahrt voll.

