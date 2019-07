Straftäter droht mit Messer und flüchtet - Polizei fahndet mit diesen Fotos

Die Polizei Nürnberg sucht mit diesen Fotos nach einem geflüchteten Straftäter. Vorsicht, der 54-Jähriger ist mit einem Messer bewaffnet.

Nürnberg - Am Sonntagmittag flüchtete ein rechtskräftig verurteilter Straftäter aus einer Betreuungseinrichtung in Nürnberg. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise und warnt zugleich dringend vor dem Entwichenen.

Der 54-jährige Martin F. ist am Sonntag gegen 14 Uhr aus einer Betreuungseinrichtung am Vestnertorgraben in Nürnberg geflüchtet, so die Polizei. Der Mann sei mit richterlichem Beschluss in der Einrichtung untergebracht worden. Dabei bedrohte der 54-jährige Straftäter eine Betreuerin mit einem Messer und erzwang so nach Angaben der Polizei die Herausgabe der Fahrzeugschlüssel eines Autos der Stadtmission. Der Gesuchte flüchtete anschließend mit dem Fahrzeug in Richtung Bucher Straße.

+ Die Polizei Nürnberg fahndet nach Martin F. (54) und warnt. Der Mann ist bewaffnet. © Polizei

Polizei Nürnberg veröffentlicht Beschreibung des Autos

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Auto der Marke Ford, Typ Fusion, weiße Farbe mit der Aufschrift „Stadtmission e.V.“ und dem amtlichen Kennzeichen: N-SM 331.

Personenbeschreibung des Straftäters

Der Gesuchte Martin F. ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine stämmige bis dicke Figur. Er ist mit einem grauen Kapuzenpullover und Bermudashorts bekleidet. Er trägt außerdem eine Brille mit dickem Rahmen.

Polizei warnt ausdrücklich vor dem Straftäter

Die Polizei warnt ausdrücklich davor mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, da der Geflüchtete mit einem Messer bewaffnet ist. Wer den Mann trifft oder sieht, sollte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110 verständigen.

ml