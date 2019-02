Häftling bei Brand in Zelle schwer verletzt - Legte er Feuer selbst?

Ein 27-Jähriger wurde bei einem Brand in seiner Zelle im Gefängnis Straubing schwer verletzt.

Straubing - Bei einem Feuer in seiner Zelle ist ein Häftling schwer verletzt worden. Der 27-Jährige habe den Brand am Freitag im Gefängnis Straubing selbst gelegt, teilte die Polizei nach ersten Ermittlungen mit.

Häftling bei Feuer in Gefängnis schwer verletzt

Wie er das Feuer am Morgen entfachte, war zunächst unklar. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Mehrere Justizbeamte atmeten bei der Rettung des Häftlings Rauch ein und erlitten Verletzungen. Weitere Häftlinge wurden nicht verletzt. Den Angaben nach war der 27-Jährige zum Zeitpunkt des Brandausbruches alleine in der Zelle.

