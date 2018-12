Toter Mann gefunden - Schlimmer Verdacht der Polizei bestätigt sich - Details bleiben offen

In Straubing ist ein Mann ums Leben gekommen. Ein Verdacht der Polizei bestätigt sich, weitere Details bleiben offen.

Update 13. Dezember 2018, 10.27 Uhr: Der in Straubing gefundene Tote ist tatsächlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Dies habe die Obduktion bestätigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 62-Jährige war am Dienstag leblos in einer Wohnung gefunden worden. Die Beamten wollen sich bislang jedoch nicht weiter zu dem Fall äußern, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

So blieb etwa die genaue Todesursache zunächst unklar sowie die Frage, ob der Mann in seiner eigenen Wohnung gefunden wurde. Die Polizei ging sehr schnell von einer Gewalttat aus und hat eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet.

Toter Mann in Straubing gefunden - Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Straubing - Der Mann war am Dienstag leblos in einer Wohnung gefunden worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten gehen von einer Gewalttat aus und haben eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet.

Leichenfund in Straubing: Polizei hält sich bedeckt

Die Leiche sollte noch am Mittwoch obduziert werden. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, wurden zunächst keine weiteren Details veröffentlicht.

dpa/lks

