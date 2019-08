Fliegerbombe in Straubing gefunden - Entschärfung erfolgreich

In Straubing wurden am Montag Teile einer Fliegerbombe auf einer Baustelle gefunden. Die Anwohner müssen ihre Häuser verlassen - die Bombe wurde entschärft.

Update vom 26. August, 17.03 Uhr: Die Bombe wurde erfolgreich entschärft. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Rund 110 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Der Sprengmeister hat die Bombe erfolgreich entschärft.

Wir sind erfreut und gratulieren dazu.

Die Evakuierten können jetzt zurück in ihre Anwesen. Die Straßensperren werden in Kürze aufgehoben.

Die Evakuierten können jetzt zurück in ihre Anwesen. Die Straßensperren werden in Kürze aufgehoben.

Update vom 26. August, 15.17 Uhr: Nachdem Teile einer Fliegerbombe in Straubing gefunden wurden, ist noch unklar, ob die Bombe vor Ort entschärft werden kann. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, entscheidet dies der Sprengmeister nach Abschluss der Evakuierungen. Personen, die im Evakuierungsbereich wohnen, aktuell aber nicht zuhause sind, werden gebeten, sich dringend über das Bürgertelefon unter der Nummer 09421/944-68222 zu melden.

Personen, die im Evakuierungsbereich wohnen, derzeit aber aus irgendeinem Grund nicht zuhause sind, werden gebeten, sich dringend über das Bürgertelefon zu melden.

Erstmeldung: Teile einer Fliegerbombe in Straubing gefunden - Evakuierung läuft

Straubing - Teile einer Fliegerbombe haben Arbeiter auf einer Baustelle in Straubing gefunden. Nach Polizeiangaben vom Montag sollten Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes die Bombe entschärfen.

Fliegerbombe in Straubing gefunden: Menschen müssen Häuser verlassen

In einem Radius von 150 Metern um den Fundort wurden am Mittag Anwohner gebeten, ihre Häuser zu verlassen. Wie viele Menschen betroffen sind, war zunächst unklar. Es seien 130 Personen in dem Bereich gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Möglicherweise seien einige in der Arbeit oder im Urlaub.

Hier der relevante Bereich in dem die #Evakuierungen erfolgen.

Außerdem sind daraus (Sperrring) auch die gesperrten Straßen zu entnehmen.

Fliegerbombe in Straubing: Gefängnis und Behinderteneinrichtung nicht betroffen

Das Gefängnis und eine Behinderteneinrichtung liegen laut Polizei zwar in der Nähe des Fundortes, sind nach derzeitigem Stand aber nicht von der Evakuierung betroffen.

Weder die JVA noch die Betreuungseinrichtung Barmherzige Brüder sind von den Evakuierungsmassnahmen betroffen.

Die Taxizentrale ist informiert.

Die Taxizentrale ist informiert.

Der ÖPNV ist von den Sperrungen nicht betroffen.

Auch in Kümmersbruck ist bei Bauarbeiten eine Bombe entdeckt worden. Wenige Tage später entdeckten Spezialisten dort eine zweite Bombe. Mitten in Augsburg wurde ebenfalls eine Fliegerbombe gefunden. Die Bewohner im Umkreis wurden evakuiert. Am Abend wurde die Bombe entschärft.