Sechs Unbekannte sprechen Zehnjährigen auf Spielplatz an und fordern Geld – Polizei sucht nach wichtigem Zeugen

Von: Katarina Amtmann

Unbekannte spielten mit einem Jungen zunächst Fußball – dann forderten sie Geld von ihm (Symbolbild). © IMAGO / robertkalb photographien

Unbekannte haben in Straubing einen Jungen angesprochen und Geld gefordert. Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam, der Junge traute sich aber nicht etwas zu sagen.

Straubing – Unbekannte haben in Straubing Geld von einem 10-Jährigen gefordert – die Polizei ermittelt. Wie die Beamten mitteilten, sprachen sechs Unbekannte den Jungen auf einem Spielplatz an und spielten zunächst mit ihm Fußball.

Straubing (Bayern): Sechs Unbekannte sollen Geld von Jungen (10) gefordert haben

Zwei dieser Personen durchsuchten den Zehnjährigen schließlich nach Wertgegenständen und forderten im weiteren Verlauf Geld von ihm. Sie zogen ihn im Anschluss mit in Richtung des Skaterparks in der Gebrüder-Grimm-Straße. Ein Mann wurde auf Höhe des ehemaligen Bogenschießplatzes auf die Situation aufmerksam. Er fragte den Jungen, ob alles okay sei. Der Junge habe sich aber nicht getraut zu sagen, dass er in einer Notlage sei.

Die unbekannten Personen ließen zu einem späteren Zeitpunkt von dem Kind ab. Es wurde nicht verletzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen, unter anderem wegen versuchter räuberischer Erpressung, aufgenommen.

Unbekannte fordern in Straubing Geld von Zehnjährigem - Polizei sucht mit Beschreibung

Unbekannter 1: circa 19 Jahre, schlank, Glatze, blaue Jeans und roter Pullover mit schwarzen Streifen in Arm-/Schulterbereich

Unbekannter 2: circa 18 Jahre, kräftig, kurze Haare, schwarze Jeans und schwarze Jacke mit Nieten auf Schulter

Zehnjähriger auf Spielplatz in Straubing angesprochen – Polizei sucht Zeugen

Die Kripo Straubing bittet Zeugen, die am Sonntag (20. März) zwischen 17 und 19 Uhr im Bereich der Gottlieb-Keller-Straße, Eichendorffstraße und Gebrüder-Grimm-Straße verdächtige Personen oder Auffälligkeiten wahrgenommen haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0 94 21) 86 80 in Verbindung zu setzen. Insbesondere der Mann, der sich nach dem Wohlbefinden des 10-Jährigen erkundigt hatte, wird gesucht. (kam)

