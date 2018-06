Kajakfahrer machen einen schrecklichen Fund

Kajakfahrer haben am Donauufer in Straubing eine Wasserleiche gefunden. Der tote Schwimmer wurde bereits seit Samstag vermisst.

Straubing - Der Tote sei ein seit Sonntag vermisster Schwimmer, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 20-Jährige war den Angaben nach am Wochenende beim Baden von der Strömung mitgerissen worden und untergegangen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Einsatzkräfte waren erfolglos geblieben. Die Leiche sollte nach ihrem Fund am Dienstagnachmittag obduziert werden. Zunächst gab es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

dpa/lby

