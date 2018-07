Streit um ICE-Bahnhof in Niederbayern: "Wir sind hier nicht bei einer Casting-Show der Städte"

Zwischen Straubing und Plattling gibt es derzeit Stress. Grund ist eine neue ICE-Verbindung von Wien nach Nürnberg.

Straubing/Plattling - Aufregung um die neue ICE-Verbindung von Wien nach Nürnberg. Ab 2019 fährt der ICE ohne Umstieg von der österreichischen Hauptstadt in die Frankenmetropole. In Niederbayern soll der Zug nur einmal stoppen - nämlich in Straubing. Das sorgt nun für mächtig Ärger.

Drei Landräte schreiben Protestbrief

Nun wehren sich die Landräte aus den Kreisen Deggendorf, Dingolfing-Landau und Regen gegen diese Entscheidung und verfassten gemeinsam einen offenen Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und und den DB-Konzernbevollbemächtigten Klaus-Dieter Josel. Sie wollen nicht, dass Straubing der einzige Haltepunkt wird und setzen sich stattdessen für Plattling ein, berichtet die Passauer Neue Presse.

„Nicht künstlich neuen Knotenpunkt aufbauen“

Auch Plattlings Bürgermeister Erich Schmid empört sich dagegen, dass seine Stadt nicht berücksichtigt wird: "Wir haben über Jahre bewiesen, dass wir als Eisenbahnknotenpunkt funktionieren", so der Bürgermeister in der jüngsten Stadtratssitzung. Er habe kein Verständnis dafür, dass man von der Deutschen Bahn übergangen wurde. Mit Straubing werde nun versucht „künstlich einen neuen Knotenpunkt aufzubauen“

Wie idowa.de schreibt, will sich Straubing den ICE-Halt aber nicht nehmen lassen. „Wir sind hier nicht bei einer Casting-Show der Städte“, so der Landrat von Straubing-Bogen, Josef Laumer. Zusammen mit Oberbürgermeister Markus Pannermayr argumentiert er, es sei schon lange überfällig gewesen, dass Straubing als Oberzentrum und Universitätsstadt einen ICE-Halt bekommt. Plattling sei nichts weggenommen worden und bleibe weiterhin Halt der zweistündlichen ICE-Züge nach Frankfurt und Wien, teilweise bis nach Dortmund und Hamburg.

